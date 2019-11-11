Добрые новости
11 ноября,
2019
1
фото
Новости

Остановки в Томске обработают от наледи

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Коммунальные службы усилят работу по разметанию заездных карманов и остановок от снега и скалыванию наледи, сообщает пресс-служба мэрии.

Остановки в Томске обработают от наледи

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, в выходные в Томске в среднем работало 98 единиц техники. За пятницу и выходные на отсыпку дорог и пешеходных зон потратили 1005 тонн песко-соляной смеси.


Коммунальщики использовали песко-соляную смесь с 30%-м содержанием соли, которая ускоряет плавление льда.


Сегодня ночью автогрейдеры скалывали лед с заездных и парковочных карманов по пр. Кирова, ул. Обручева, Бирюкова, К. Маркса, в пер. Кооперативном, Совпартшкольном. Фронтальные снегопогрузчики были задействованы в уборке пешеходных переходов по ул. Ф. Мюнниха, Беринга, Мичурина, Энтузиастов, Ивановского, Высоцкого, Сибирской, пр. Кирова.


«Сегодня дорожные службы должны не только обеспечить нормативную ширину проезжей части и своевременно вывозить снег, но и уделить особое внимание заездным карманам остановок общественного транспорта, а также пешеходным переходам вблизи учреждений социальной сферы», — подчеркнул Иван Кляйн.

В понедельник днем механизированные звенья «ТомскСАХа» работают на участках ул. Нахимова, пр. Мира, на пересечении улиц Энтузиастов и Баумана, вокруг Ново-Соборной площади и др.

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.