Остановки в Томске обработают от наледи

Коммунальные службы усилят работу по разметанию заездных карманов и остановок от снега и скалыванию наледи, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, в выходные в Томске в среднем работало 98 единиц техники. За пятницу и выходные на отсыпку дорог и пешеходных зон потратили 1005 тонн песко-соляной смеси.





Коммунальщики использовали песко-соляную смесь с 30%-м содержанием соли, которая ускоряет плавление льда.





Сегодня ночью автогрейдеры скалывали лед с заездных и парковочных карманов по пр. Кирова, ул. Обручева, Бирюкова, К. Маркса, в пер. Кооперативном, Совпартшкольном. Фронтальные снегопогрузчики были задействованы в уборке пешеходных переходов по ул. Ф. Мюнниха, Беринга, Мичурина, Энтузиастов, Ивановского, Высоцкого, Сибирской, пр. Кирова.





«Сегодня дорожные службы должны не только обеспечить нормативную ширину проезжей части и своевременно вывозить снег, но и уделить особое внимание заездным карманам остановок общественного транспорта, а также пешеходным переходам вблизи учреждений социальной сферы», — подчеркнул Иван Кляйн.



В понедельник днем механизированные звенья «ТомскСАХа» работают на участках ул. Нахимова, пр. Мира, на пересечении улиц Энтузиастов и Баумана, вокруг Ново-Соборной площади и др.



Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.