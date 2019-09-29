Осеннее озеленение Томска: голубые ели и жасмин высадили на субботнике

Общегородской субботник прошел в Томске 28 сентября. Порядок навели на 240 площадках, среди которых Лагерный сад, Березовая роща, «Тропа здоровья». Мэр города Иван Кляйн отметил, что в ходе осенних субботников планируется посадить свыше 13 тысяч деревьев и кустарников.

Так, в Лагерном саду у центрального входа, высадили еловую аллею из 30 деревьев. На верхней террасе высадят около 1000 деревьев и кустарников. По просьбам томичей здесь поставили 10 дополнительных мусорных контейнеров, а также урны у скамеек.

В прошлом году отсюда вывезли десять металлических гаражей, в этом году демонтировали пять деревянных сараев и вывезли скопившийся мусор. В рамках благоустройства здесь появятся комфортные пешеходные дорожки и новый газон. На прошедшем субботнике томичи высадили 180 саженцев туи, ели, пузыреплодника, обрезали поросль, побелили деревья.

В Ленинском районе высадили 250 молодых деревьев и кустарников на 19 площадках. У «Тропы здоровья» в мкр. Сосновый бор почти 200 человек несколько дней будут обрезать поросль, чтобы сделать зеленую зону светлее и безопаснее.



Крупнейшей локацией уборки стала Березовая роща на Каштаке. Этот сквер в 2019 году вошел в число победителей рейтингового голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За создание нового облика рощи высказались 8374 томича.



«Территория рощи востребована томичами как для прогулок, так и для занятий спортом. Поэтому вместе с жителями мы разработали качественный проект по обновлению рощи и уже начали работы в этом направлении, а в следующем году продолжим установку малых архитектурных форм, обновим детскую площадку и добавим игровой комплекс. Также планируем задействовать свободную территорию, чтобы придать скверу цельный облик», — отметил Иван Кляйн.





По его словам, здесь в будущем может появиться первый в Ленинском районе фонтан. Его стоимость составит не менее 1 млн рублей.