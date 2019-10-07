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07 октября,
2019
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Новости

ОСАГО в России может подорожать в два раза

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Отказ от установки телематического датчика, определяющего скорость и географию передвижения автовладельца, повлечет существенное удорожание полиса ОСАГО в России уже в 2020 году, пишет газета «Известия».

ОСАГО в России может подорожать в два раза

Законопроект о либерализации ОСАГО будет рассматривать Госдума РФ 15 октября. Инициатором данного нововведения выступает Минфин России. Планируется, что на автомобили нужно будет устанавливать специальные телематические датчики, которые будут сообщать страховой компании о скорости и географии перемещения конкретной машины. Исходя из полученных данных, страховщики намерены рассчитывать индивидуальный тариф по ОСАГО.


Заставлять устанавливать специальные датчики никто никого не будет. Но при отказе от установки страховая компания может назначить автовладельцу максимальный тариф расчёта ОСАГО. По мнению экспертов, такая инициатива, если она будет принята на законодательном уровне, может увеличить стоимость страхового полиса ОСАГО до 80%, особенно в небольших городах России.



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