ОСАГО в России может подорожать в два раза

Отказ от установки телематического датчика, определяющего скорость и географию передвижения автовладельца, повлечет существенное удорожание полиса ОСАГО в России уже в 2020 году, пишет газета «Известия».

Законопроект о либерализации ОСАГО будет рассматривать Госдума РФ 15 октября. Инициатором данного нововведения выступает Минфин России. Планируется, что на автомобили нужно будет устанавливать специальные телематические датчики, которые будут сообщать страховой компании о скорости и географии перемещения конкретной машины. Исходя из полученных данных, страховщики намерены рассчитывать индивидуальный тариф по ОСАГО.







Заставлять устанавливать специальные датчики никто никого не будет. Но при отказе от установки страховая компания может назначить автовладельцу максимальный тариф расчёта ОСАГО. По мнению экспертов, такая инициатива, если она будет принята на законодательном уровне, может увеличить стоимость страхового полиса ОСАГО до 80%, особенно в небольших городах России.











Читайте также:





Новые тарифы ОСАГО вступили в силу. Что изменится в Томской области

Скидки по-новому: в ОСАГО пришли очередные изменения