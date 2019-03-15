Орнитологи проведут экскурсию по Михайловской роще

Экскурсия пройдет в субботу, 16 марта. О птицах, обитающих на территории рощи, расскажут участники проекта «Экотропы Томска» вместе с биологами и зоологами, участники пройдут по тропе «Птичье царство».

Томичи вместе с представителями научного сообщества понаблюдают за природой, посчитают гнездовья разных видов птиц, рассмотрят следы животных на снегу, поговорят о фенологических наблюдениях и народных приметах. Кроме того, горожане смогут покормить пернатых. Для этого можно будет взять с собой пшено или семечки, — говорится в анонсе пресс-службы мэрии.

Прогулка стартует в 10:00 от железного мостика через Ушайку на территории Михайловской рощи.





Напомним, в 2017 году в Михайловской роще на деньги инвесторов — более 30 млн рублей — построили освещенную лыжероллерную трассу и парковку. В 2018 году в проект инвестировали 10 млн рублей, позже инвестор отказался от участия в благоустройстве территории. 9,5 млн из федерального бюджета отправили на установку детской площадки. В текущем 2019 году рощу продолжат благоустраивать в рамках проектах «Формирование комфортной городской среды».