Организаторы объяснили, почему не стали менять маршрут томского марафона

Легкоатлетический марафон «Ярче» пройдет в Томске 9 июня. Из-за проведения забега движение по ряду улиц будет закрыто. Ранее мэр Томска отмечал, что в 2019 году марафон могут частично проложить по Михайловской роще , что позволит свести перекрытие дороги к минимуму. Сегодня организаторы объяснили, почему не стали менять маршрут трассы.

«Особенность томского марафона в том, что мы бежим по Томску, — подчеркнул заммэра по социальной политике Константин Чубенко. — У нас много гостей, мы готовим город к этому событию, и особенно готовим трассу. На самом деле это позволяет еще больше украсить Томск, сделать наш город лучше, чище. И говорить о том, чтобы увести куда-то за пределы... Послушайте, везде есть асфальт и шоссе. Конечно, можно из Томска побежать в сторону Асина, но какой в этом будет смысл? Это зрелищное событие, которое мы дарим горожанам. И зачем его выводить куда-то, где горожане не смогут присоединиться к нему».





В свою очередь организатор марафона Александр Гордиевских отметил, что участники забега благодарны администрации за возможность бежать по такому маршруту.





«Из 365 дней это неудобство один раз. Я скажу с точки зрения бегуна: когда ты идешь по тротуару, это одна история. Когда ты можешь пройти по центру и посмотреть с иного ракурса на город, это совсем другие ощущения. Скажу, что когда бежишь в центре Москвы по Тверской, то понимаешь, что все остальные дни тут огромный поток, который невозможно перейти, ощущения совсем другие. И в прошлом году люди, которые не бегали, а просто гуляли по городу, писали об этом в соцсетях. Так что мы не закрываем Томск, а наоборот, открываем его людям», — рассказал Александр Гордиевских на пресс-конференции.