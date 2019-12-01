Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
На сайте Совета Федерации опубликовали текст законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Совфед приглашает к дискуссии всех, кто хочет участвовать в доработке документа.
В законопроекте содержатся нововведения, которые должны стать профилактикой насилия в семье.
Под защиту документа попадают лица, подвергшиеся семейно-бытовому насилию — физическому, психологическому или имущественному. В их числе не только супруги, бывшие супруги и те, кто имеют общих детей, но и близкие родственники, а также совместно проживающие. В тексте документа говорится, что агрессору могут запретить контактировать с жертвой. Виновных в бытовом насилии предлагают ставить на учет.
Заявить о насилии в полицию могут не только пострадавшие, но и врачи. Также в законопроект включили пункт о примирении жертвы насилия и агрессора. По замыслу авторов предложения, «содействовать примирению сторон» будут НКО и общественные организации, занимающиеся профилактикой домашнего насилия. С нарушителем будет проводиться индивидуальная работа, чтобы выяснить и устранить причины насилия.
Общественные обсуждения законопроекта продлятся до 15 декабря.
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Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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