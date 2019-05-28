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28 мая,
2019
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Опрос: четверть россиян экономят на еде

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

24 % россиян экономят на покупке продуктов. Ни на чем не экономят только 17 % россиян, следует из данных опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Опрос: четверть россиян экономят на еде

29 % россиян экономят на путешествиях, 23 % отказывают себе в покупке новой обуви и одежды, а еще 22 % опрошенных заявили, что не тратят деньги на развлечения. Каждый пятый респондент отметил, что отказывается от покупки деликатесов.


При этом жители России не склонны экономить на медицинских услугах и занятиях спортом (на это урезают свои расходы 7 % опрошенных), транспорте (5 %), а также на мобильной связи (4 %).


Отмечается, что почти по всем статьям показатели выросли по сравнению с данными прошлого года. Так, доля экономящих на еде в марте 2018 года составляла 17 %, в покупке одежды и путешествиях ограничивали себя 9 % и 12 % соответственно. Свои траты на медицину ограничивал лишь 1 % респондентов.

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