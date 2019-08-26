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26 августа,
2019
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Опрос: большинство томичей не считают полноценной неполную семью

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Эксперы социальной сети «Фотострана» опросили тысячу жителей Томска и выяснили, может ли одинокий родитель вырастить счастливого ребенка.


11% опрошенных уверены, что родитель-одиночка сумеет воспитать полноценного и счастливого ребенка.

Опрос: большинство томичей не считают полноценной неполную семью

38% участников опроса считают, что воспитание полноценных детей одним родителем возможно в том случае, если девочку воспитывает мать, а мальчика - отец. К такому выводу опрошенные в основном склоняются по причине эмоциональных и физических особенностей человека.


Категорически отрицают полноценность неполной семьи 41% респондентов. Отвечавшие уверены: личность ребенка не может быть сложена корректно без участия обоих родителей, ведь мать не может выполнить роль отца, а отец - никогда не заменит мать. Это ущемляет формирующуюся в процессе взросления психику ребенка.


Оставшиеся участники опроса не определились с ответом. Большинство из них уверены, что счастье лежит в руках самого ребенка, а роль родителя-наставника может исполнить в жизни детей даже школьный преподаватель. 

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