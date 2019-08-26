Опрос: большинство томичей не считают полноценной неполную семью

38% участников опроса считают, что воспитание полноценных детей одним родителем возможно в том случае, если девочку воспитывает мать, а мальчика - отец. К такому выводу опрошенные в основном склоняются по причине эмоциональных и физических особенностей человека.





Категорически отрицают полноценность неполной семьи 41% респондентов. Отвечавшие уверены: личность ребенка не может быть сложена корректно без участия обоих родителей, ведь мать не может выполнить роль отца, а отец - никогда не заменит мать. Это ущемляет формирующуюся в процессе взросления психику ребенка.





Оставшиеся участники опроса не определились с ответом. Большинство из них уверены, что счастье лежит в руках самого ребенка, а роль родителя-наставника может исполнить в жизни детей даже школьный преподаватель.

