Опрос: большинство россиян проводит досуг у телевизора

Большинство россиян проводит досуг у телевизора. Больше половины сограждан никогда не были в театре, музее или консерватории, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».





Согласно результатам социологического исследования, фильмы и сериалы хотя бы раз в неделю смотрят 79 % опрошенных.

По данным «Левада-центра», две трети сограждан не реже одного раза в неделю встречаются с друзьями. На третьем месте в списке популярных форм досуга - походы в гости или прием гостей (42 % и 43 % участников опроса соответственно).





Социологи отмечают, что более чем у половины россиян прохладное отношение к чтению художественной литературы: ее читают несколько раз в год 27 % респондентов, 28 % участников опроса не читают вовсе.





«Если в целом доля опрошенных, никогда не читающих художественную литературу, от 1994 года к 2019 году снизилась, но некритично, на пять процентных пунктов, то доля жителей России, которые читают ее ежедневно или еженедельно, сократилась существеннее - в два раза: с 23 % до 14 % и с 26 % до 14 % соответственно», — отмечают в «Левада-центре».





По данным опроса, четверть сограждан ежемесячно посещают кинотеатры, при этом 5 % участников опроса - еженедельно. «Аудитория любителей посмотреть кино на большом экране растет, в первую очередь, за счет тех, кто бывает там хотя бы один-два раза в месяц», - отмечают в «Левада-центре».





«Реже всего россияне тратят время на приобщение к высокому искусству - посещение театров, музеев и концертов. Каждый второй житель России никогда не был в театре, консерватории или музее (55 %). Еще выше число тех, кто никогда не бывал на концерте любимых групп и исполнителей (64 %). Подобный культурный досуг трудно назвать регулярным занятием для респондентов, большая часть из которых посещают музеи или концертные залы всего несколько раз в год и реже», — отмечают социологи.





Опрос проведен 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.