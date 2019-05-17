Опрос: больше 70 % томичей часто выполняют чужие задачи на работе

72 % опрошенных томичей рассказали, что им часто приходится брать на себя чужие рабочие задачи. 21 % горожан редко сталкиваются с этим, а 7 % томичей утверждают, что им никогда не приходилось работать за кого-то. Такие данные показало исследование, проведенное порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 690 томичей.



Среди тех, кто выполняет задачи за других, 38 % признались, что вынуждены делать это из-за неправильного распределения нагрузки руководителем. 51 % обычно подменяют товарищей, когда они на больничном или в отпуске. А 11 % горожан приходится выполнять чужую работу, потому что их коллеги не справляются с задачами на должном уровне.



При этом 32 % жителей Томска отметили, что на время их отсутствия никто не берет на себя дополнительные обязанности и работа останавливается. 23 % горожан и вовсе продолжают делать свою работу, будучи на больничном или в отпуске. И только 45 % респондентов могут быть спокойны – в экстренном случае коллеги их точно подменят.



«Руководителям следует быть внимательными к сотрудникам, работающим на больничном или в отпуске. Возможно, они не справляются со своими обязанностями в рабочее время и поэтому трудятся в периоды, когда организму необходимо восстановление. Также это может происходить из-за чрезмерной загруженности отдельных работников. Чтобы не потерять ценные кадры, стоит задуматься о расширении штата или перераспределении задач», — отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.



Лишь 17 % горожан могут похвастаться тем, что им доплачивают за выполнение чужих обязанностей. 4 % томичей рассказали, что их также поощряют, но не деньгами. А 79 % опрошенных не получают сверхурочных за дополнительную работу.



27 % жителей Томска часто сами предлагают помочь коллегам и забирают у них часть задач. 42 % делают так в крайнем случае, а 31 % никогда не предлагают помощь товарищам по работе.