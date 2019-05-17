Добрые новости
17 мая,
2019
Новости

Опрос: больше 70 % томичей часто выполняют чужие задачи на работе

ТВ2
ТВ2
1 день назад

72 % опрошенных томичей рассказали, что им часто приходится брать на себя чужие рабочие задачи. 21 % горожан редко сталкиваются с этим, а 7 % томичей утверждают, что им никогда не приходилось работать за кого-то. Такие данные показало исследование, проведенное порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 690 томичей.

Среди тех, кто выполняет задачи за других, 38 % признались, что вынуждены делать это из-за неправильного распределения нагрузки руководителем. 51 % обычно подменяют товарищей, когда они на больничном или в отпуске. А 11 % горожан приходится выполнять чужую работу, потому что их коллеги не справляются с задачами на должном уровне.

При этом 32 % жителей Томска отметили, что на время их отсутствия никто не берет на себя дополнительные обязанности и работа останавливается. 23 % горожан и вовсе продолжают делать свою работу, будучи на больничном или в отпуске. И только 45 % респондентов могут быть спокойны – в экстренном случае коллеги их точно подменят.

«Руководителям следует быть внимательными к сотрудникам, работающим на больничном или в отпуске. Возможно, они не справляются со своими обязанностями в рабочее время и поэтому трудятся в периоды, когда организму необходимо восстановление. Также это может происходить из-за чрезмерной загруженности отдельных работников. Чтобы не потерять ценные кадры, стоит задуматься о расширении штата или перераспределении задач», — отметил бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Лишь 17 % горожан могут похвастаться тем, что им доплачивают за выполнение чужих обязанностей. 4 % томичей рассказали, что их также поощряют, но не деньгами. А 79 % опрошенных не получают сверхурочных за дополнительную работу.

27 % жителей Томска часто сами предлагают помочь коллегам и забирают у них часть задач. 42 % делают так в крайнем случае, а 31 % никогда не предлагают помощь товарищам по работе.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.