Определились три финалиста конкурса «Любовь-Морковь»

Поэтический конкурс, который проводит редакция Агентства новостей ТВ2, выходит на финишную прямую. Сегодня наши эксперты — томский поэт, переводчик Андрей Олеар и литературовед, куратор специальности «Литературное творчество» филологического факультета ТГУ Анастасия Губайдуллина назвали имена трех финалистов. Ими стали: Марина Киселева со стихотворением «Нежность», Татьяна Репина «Он носил портфель мой из школы» и Зоя Черных «Прежде, чем рвать отношений крепчайшую нить».

— Всем хорошо известен тезис: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Так и в любовной лирике – бесконечное лобовое восклицательное говоренье «люблю», «жить без тебя не могу» и т.п. особого доверия к художественности высказывания не вызывает, — комментирует эксперт конкурса «Любовь-Морковь», поэт и переводчик Андрей Олеар. — Стихи о любви отнюдь не штампованные клятвы в банальнейшую рифму, но выражение мысли и чувства особым, присущим только тебе образом, и при этом не болтая лишнего и уж тем более не выкрикивая это лишнее с непременным ломанием рук. Именно в поэзии так важно отыскивать свои собственные слова и произносить их сдержанно и спокойно. Столь необходимый любому стихотворцу читательский опыт явно помог бы избежать применения так называемых поэтических клише-штампов: устойчивых слов и выражений, многократно в стихах уже встречавшихся. Плохие тексты обычно похожи друг на дружку, как пингвины в Антарктиде. Хорошее же стихотворение всегда сообщает тебе что-то такое, чего ты до этого не знал. Предметный ряд таких стихотворений полон говорящих деталей, подробностей, наблюдений. Нет языка поэзии профессионального и любительского: либо эта самая поэзия в тексте есть, либо ее нет. Самый верный критерий оценки наличия или отсутствия таковой – тонкие речевые средства – метафоры, сравнения и т.п. Приведу небольшой пример:





…Я свяжу тебе свитер из счастья,

нитки радуг вплету я в кайму,

чтоб в пургу и любые ненастья

было сердцу тепло твоему.

(М. Киселёва. «Нежность»)





— Искренность чувств по отношению к адресату посвящения стихотворения «Нежность» убедительно передается лирической героиней в образе «свитера», связанного ею из «пряжи счастливой совместной жизни», — объясняет Андрей Олеар. — «Нитки радуг» свидетельствуют о яркости общих переживаний. Кропотливо, с большой любовью связанный предмет одежды вдруг оказывается метафорой настоящей нежности к любимому человеку, постоянной заботы о нем. Ведь тепло требуется не только его телу, но и сердцу.