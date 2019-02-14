Определились победители поэтического конкурса «Любовь-Морковь»

Поэтическая битва, которая длилась почти месяц, закончилась. Открытым зрительским голосованием выбран победитель. Им стала Марина Киселева со стихотворением «Нежность». Она набрала 473 голоса. На втором месте Зоя Черных с работой «Прежде, чем рвать отношений крепчайшую нить…». За нее проголосовали 438 человек. Третье место — Татьяна Репина и стихотворение «Он носил мой портфель из школы…», 147 голосов.

Поздравляем наших финалистов, и не только. По условиям конкурса, сотрудники Агентства ТВ2 тоже выбрали одно стихотворение, автор которого получит специальный приз от редакции. Им стал Иван Иванов с работой «Мне с тобой по Мураками…».





13 февраля пройдет награждение победителей конкурса «Любовь-Морковь». В этот же день, накануне праздника влюбленных, мы опубликуем работы всех участников поэтической битвы.