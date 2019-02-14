Добрые новости
14 февраля,
2019
1
фото
Новости

Определились победители поэтического конкурса «Любовь-Морковь»

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Поэтическая битва, которая длилась почти месяц, закончилась. Открытым зрительским голосованием выбран победитель. Им стала Марина Киселева со стихотворением «Нежность». Она набрала 473 голоса. На втором месте Зоя Черных с работой «Прежде, чем рвать отношений крепчайшую нить…». За нее проголосовали 438 человек. Третье место — Татьяна Репина и стихотворение «Он носил мой портфель из школы…», 147 голосов. 

Определились победители поэтического конкурса «Любовь-Морковь»

Поздравляем наших финалистов, и не только. По условиям конкурса, сотрудники Агентства ТВ2 тоже выбрали одно стихотворение, автор которого получит специальный приз от редакции. Им стал Иван Иванов с работой «Мне с тобой по Мураками…».


13 февраля пройдет награждение победителей конкурса «Любовь-Морковь». В этот же день, накануне праздника влюбленных, мы опубликуем работы всех участников поэтической битвы. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.