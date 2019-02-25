ОПГ в Томске подстроила аварий на 3 млн страховых компенсаций

Полицейские задержали группу из 9 томичей, которых подозревают в совершении мошенничества, связанного с инсценировкой ДТП.





«По версии следствия, деятельность осуществлялась на территории города Томска. Девять местных жителей инсценировали дорожно-транспортные происшествия. За денежное вознаграждение они просили знакомых принять участие в ДТП с использованием автомобилей, которые предоставляли подозреваемые. Транспортные средства выбирались старые, поскольку их ремонт превышает фактическую стоимость», — сообщают в областном УМВД.





После ДТП мужчины обращались в страховую компанию за компенсациями. При этом большую часть полученных выплат они тратили на личные нужды, малую – на ремонт авто. Сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, – более 3 млн рублей.





По этому факту в СК возбудили три уголовных дела по частям 2 и 3 статьи «Мошенничество в сфере страхования». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Сейчас пять из девяти подозреваемых находятся под стражей.​