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21 ноября,
2019
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Операция «Должник» пройдет на томском вокзале

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Завтра, 21 ноября, судебные приставы совместно с сотрудниками транспортной полиции проведут операцию «Должник» на  вокзале «Томск I».


Операция «Должник» пройдет на томском вокзале
Фото: Пресс-служба УФССП России по Томской области

В  период наибольшего наплыва посетителей на томском вокзале будет организовано дежурство перед отправлением поездов дальнего следования. Мобильный пункт приставов разместят в железнодорожном вокзале «Томск I» у центрального входа в период с 10:00 до 12:00. Здесь любой желающий сможет проверить себя на наличие долга, а также оплатить его. Данное мероприятие нацелено на то, чтобы создать максимально комфортные условия для граждан в части информации о долгах и их оплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

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