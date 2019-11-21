Операция «Должник» пройдет на томском вокзале

В период наибольшего наплыва посетителей на томском вокзале будет организовано дежурство перед отправлением поездов дальнего следования. Мобильный пункт приставов разместят в железнодорожном вокзале «Томск I» у центрального входа в период с 10:00 до 12:00. Здесь любой желающий сможет проверить себя на наличие долга, а также оплатить его. Данное мероприятие нацелено на то, чтобы создать максимально комфортные условия для граждан в части информации о долгах и их оплате, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

