ОНФ: Власти попросили подтопленцев из Тулуна не говорить СМИ о проблемах с компенсациями
В Иркутской области власти попросили пострадавших от затопления местных жителей не рассказывать журналистам о проблемах с получением компенсаций и жилья, сообщает ТАСС. Ранее активисты ОНФ опросили 305 жителей затопленных населенных пунктов, 90 % опрошенных говорили о проблемах с выплатами.
Вчера вечером – сегодня утром жителям начали поступать звонки от представителей администрации, региональной или муниципальной, не могу сказать, но поступали со словами о том, что, пожалуйста, не комментируйте ничего журналистам, мы вам все выплатим, — рассказал журналистам глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. — Поэтому считаю, что это большое достижение, люди получат компенсации быстрее.
Ранее на сайте ОНФ сообщалось, что активисты организации опросили 305 человек, пострадавших от потопа. 90 % опрошенных заявили, что получили неполную денежную компенсацию, а почти 70 % сказали, что не знают, где можно получить матпомощь и восстановить утерянные документы.
После этого сопредседатель регионального штаба организации обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о нарушениях. После сообщений о нарушениях поручил начать проверку и губернатор региона Сергей Левченко.
Исходя из данных, которые приводят активисты ОНФ, опрошено около 0,5 % от всех пострадавших во время паводка летом 2019 года. Такая выборка не показательна для оценки эффективности помощи населению, — сказал Левченко. — Вместе с тем по моему поручению проведена проверка по тем обращениям граждан, которые легли в основу видеосюжетов федеральных СМИ 11 и 12 ноября 2019 года. По обращениям даны разъяснения, в основном у этих людей есть проблемы из-за отсутствия правоустанавливающих документов.
Летом этого года в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. Погибли более 20 человек, еще 15 оставались пропавшими без вести. Всего затопило 10 133 дома, в которых жили 32,9 тыс. человек, 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.
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