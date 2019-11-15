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15 ноября,
2019
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Новости

ОНФ: Власти попросили подтопленцев из Тулуна не говорить СМИ о проблемах с компенсациями

Роман Чертовских
Роман Чертовских
38 минут назад

В Иркутской области власти попросили пострадавших от затопления местных жителей не рассказывать журналистам о проблемах с получением компенсаций и жилья, сообщает ТАСС. Ранее активисты ОНФ опросили 305 жителей затопленных населенных пунктов, 90 % опрошенных говорили о проблемах с выплатами. 

ОНФ: Власти попросили подтопленцев из Тулуна не говорить СМИ о проблемах с компенсациями
Фото: sibreal.org

Вчера вечером – сегодня утром жителям начали поступать звонки от представителей администрации, региональной или муниципальной, не могу сказать, но поступали со словами о том, что, пожалуйста, не комментируйте ничего журналистам, мы вам все выплатим, — рассказал журналистам глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. — Поэтому считаю, что это большое достижение, люди получат компенсации быстрее.

Ранее на сайте ОНФ сообщалось, что активисты организации опросили 305 человек, пострадавших от потопа. 90 % опрошенных заявили, что получили неполную денежную компенсацию, а почти 70 % сказали, что не знают, где можно получить матпомощь и восстановить утерянные документы.


После этого сопредседатель регионального штаба организации обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о нарушениях. После сообщений о нарушениях поручил начать проверку и губернатор региона Сергей Левченко. 

Исходя из данных, которые приводят активисты ОНФ, опрошено около 0,5 % от всех пострадавших во время паводка летом 2019 года. Такая выборка не показательна для оценки эффективности помощи населению, — сказал Левченко. — Вместе с тем по моему поручению проведена проверка по тем обращениям граждан, которые легли в основу видеосюжетов федеральных СМИ 11 и 12 ноября 2019 года. По обращениям даны разъяснения, в основном у этих людей есть проблемы из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Летом этого года  в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. Погибли более 20 человек, еще 15 оставались пропавшими без вести. Всего затопило 10 133 дома, в которых жили 32,9 тыс. человек, 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.


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