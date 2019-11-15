ОНФ: Власти попросили подтопленцев из Тулуна не говорить СМИ о проблемах с компенсациями

В Иркутской области власти попросили пострадавших от затопления местных жителей не рассказывать журналистам о проблемах с получением компенсаций и жилья, сообщает ТАСС. Ранее активисты ОНФ опросили 305 жителей затопленных населенных пунктов, 90 % опрошенных говорили о проблемах с выплатами.

Вчера вечером – сегодня утром жителям начали поступать звонки от представителей администрации, региональной или муниципальной, не могу сказать, но поступали со словами о том, что, пожалуйста, не комментируйте ничего журналистам, мы вам все выплатим, — рассказал журналистам глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. — Поэтому считаю, что это большое достижение, люди получат компенсации быстрее.

Ранее на сайте ОНФ сообщалось, что активисты организации опросили 305 человек, пострадавших от потопа. 90 % опрошенных заявили, что получили неполную денежную компенсацию, а почти 70 % сказали, что не знают, где можно получить матпомощь и восстановить утерянные документы.





После этого сопредседатель регионального штаба организации обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию о нарушениях. После сообщений о нарушениях поручил начать проверку и губернатор региона Сергей Левченко.