ОНФ: Власть должна включить все долгострои Томска в реестр проблемных

«Нас очень тревожит текущее состояние проблемы обманутых дольщиков в регионе. Речь идет о десятках проблемных многоквартирных домов и сотнях участников долевого строительства, которые годами не могут дождаться решения своей проблемы. Люди оплачивают ипотеку, снимают жилье, выходят на пенсию, а квартир, за которые они отдали собственные деньги, так и не получили», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.

Сегодня в Томске 15 долгостроев включены в официальный реестр. Это дома на Кошурникова, 1а, Нефтяной, 3, 1, Мокрушина, 9, в переулке Нижнем, 49 и 47 (блок Д), на Большой Подгорной, 46, Кедровой, 34, Ачинской, 18а, Петропавловской, 5, Киевской, 92, Косарева, 6, Карташова, 13, Красноармейской, 7, Профсоюзной, 7. Пострадавшими являются 305 человек. По словам замгубернатора Евгения Паршуто, в 2019 году власти рассчитывают ввести пять проблемных домов, а к концу 2021 года достроить оставшиеся.​





Представители ОНФ рассказали о наиболее распространенных проблемах, содержащихся в обращениях дольщиков. Одна из главных претензий – многие долгострои в реестр проблемных домов не включены. По факту число участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в регионе значительно больше, чем значится в официальных документах. Ряд многоквартирных домов находится в высокой степени готовности, 70–95%, однако они уже несколько лет простаивают и приходят в негодность. В связи с этим общественники считают, что необходимо продолжить работу по внесению всех проблемных долгостроев в реестр проблемных многоквартирных домов Томской области и составить дорожную карту по их достройке и введению в эксплуатацию.





«Также дольщики сетуют на недостаточное информирование инициативных групп граждан по перспективам решения их проблем. Мы предлагаем для системного общения чиновников и дольщиков использовать ресурсы томского отделения ОНФ. Мы готовы взять на себя организацию встреч граждан с властью, застройщиками и контрольно-надзорными органами. У нас накоплен большой опыт в проведении таких встреч. Так, на площадке Народного фронта второй год регулярно проводятся общественные слушания по обсуждению проектов благоустройства, они показали свою действенность. Очевидно, что требуется открытый и постоянный диалог по этой проблеме с привлечением общественности», – подытожил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Шаляпин.





В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев. На этой неделе замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин провел совещание, на котором раскритиковал то, как в регионе решаются проблемы обманутых дольщиков.



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