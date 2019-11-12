ОНФ: В Томске нужна программа по обустройству безопасных подходов к школам и детсадам
Только за октябрь свыше 30 обращений по проблемным участкам в школу с самых разных районов города. Депутаты и общественные активисты пришли к мнению, что в Томске нужно принимать программу по обустройству безопасных подходов к школам и детским садам.
Томичи жалуются на ненормативное состояние дорожного полотна, отсутствие тротуаров, пешеходных ограждений, уличного освещения, пешеходных переходов, дорожных знаков, разметки; опасные перекрестки, огромные ямы и лужи, открытые канализационные люки, гаражи, заброшенные здания и стройки, темные переулки, пустыри, глухие заросли, стаи бродячих собак.
«К примеру, от родителей учащихся школы № 40 к нам поступило сразу пять обращений по вопросу восстановления металлического ограждения, разделяющую проезжу часть и пешеходную дорожку. Этот вопрос можно решить достаточно быстро. После наших обращений представители городского департамента дорожной деятельности и благоустройства обещали, что металлическое ограждения будет установлено до 1 декабря», — говорит член регионального штаба ОНФ Роман Клясюк.
Несколько обращений поступило от родителей учащихся школы № 15: дети идут к школе по улице Челюскинцев, по разбитой, узкой дороге без тротуаров, освещения, мимо потока мчащихся машин, частных домов и строек высоток.
Также, по мнению родителей и общественников, следует решить вопрос с установкой камер видеонаблюдения на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Лебедева, чтобы водители автомобилей пропускали на пешеходном переходе пешеходов. С аналогичными проблемами сталкиваются томичи на опасном перекрестке улиц Дальне-Ключевская и Большая Подгорная.
На улице Нефтяная единственная прямая дорога до детского сада № 62 и школы № 49 для жителей всего густонаселенного нового микрорайона пролегает через территорию гаражного общества, которая абсолютно не освещена и не оборудована пешеходными зонами.
По итогам рабочего совещания активисты Общероссийского народного фронта в Томской области направили обращение мэру Томска и спикеру Думы города с просьбой разработать и профинансировать программу по обустройству безопасных подходов к образовательным учреждениям.
«Понятно, что для решения многих вопросов требуется найти средства в бюджете. Поэтому мы предложили властям Томска принять программу по обустройству безопасных путей к школам и детским садам. В настоящее время благодаря проекту «Безопасное детство» территории самих учебных заведений освещены и оснащены камерами видеонаблюдения, , — подытожил сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Томской области Константин Юденко. — Теперь нужно привести в порядок подходы к образовательным учреждениям, в первую очередь по тем адресам, с которых поступает больше всего обращений жителей. Необходимо уже со следующего года приступить к реализации этого проекта».
В свою депутат городской думы Игорь Морозов отметил, что проблемных участков на пути к школам и детским садам в Томске действительно много.
«Депутаты Думы тоже составили реестр проблемных участков. Мы подняли этот вопрос перед администрацией, передали в мэрию реестр обращений, с которыми жители города обращались к депутатам. И наш реестр оказался гораздо шире, чем список обращений администрации города. Пока мы не нашли понимания у администрации по вопросу реализации и финансирования этой программы, но, думаю, вместе придем к правильному решению», — сказал Игорь Морозов.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?