ОНФ: В Томске нужна программа по обустройству безопасных подходов к школам и детсадам

Только за октябрь свыше 30 обращений по проблемным участкам в школу с самых разных районов города. Депутаты и общественные активисты пришли к мнению, что в Томске нужно принимать программу по обустройству безопасных подходов к школам и детским садам.

Томичи жалуются на ненормативное состояние дорожного полотна, отсутствие тротуаров, пешеходных ограждений, уличного освещения, пешеходных переходов, дорожных знаков, разметки; опасные перекрестки, огромные ямы и лужи, открытые канализационные люки, гаражи, заброшенные здания и стройки, темные переулки, пустыри, глухие заросли, стаи бродячих собак.





«К примеру, от родителей учащихся школы № 40 к нам поступило сразу пять обращений по вопросу восстановления металлического ограждения, разделяющую проезжу часть и пешеходную дорожку. Этот вопрос можно решить достаточно быстро. После наших обращений представители городского департамента дорожной деятельности и благоустройства обещали, что металлическое ограждения будет установлено до 1 декабря», — говорит член регионального штаба ОНФ Роман Клясюк.





Несколько обращений поступило от родителей учащихся школы № 15: дети идут к школе по улице Челюскинцев, по разбитой, узкой дороге без тротуаров, освещения, мимо потока мчащихся машин, частных домов и строек высоток.





Также, по мнению родителей и общественников, следует решить вопрос с установкой камер видеонаблюдения на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Лебедева, чтобы водители автомобилей пропускали на пешеходном переходе пешеходов. С аналогичными проблемами сталкиваются томичи на опасном перекрестке улиц Дальне-Ключевская и Большая Подгорная.





На улице Нефтяная единственная прямая дорога до детского сада № 62 и школы № 49 для жителей всего густонаселенного нового микрорайона пролегает через территорию гаражного общества, которая абсолютно не освещена и не оборудована пешеходными зонами.