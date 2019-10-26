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26 октября,
2019
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Омская фирма соберет речной паром за 8,5 млн рублей для Парабельского района

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Омская компания «Техметторг» построит для Парабельского района Томской области несамоходный паром грузоподъемностью 45 тонн для перевозок через реку Парабель в районе деревни Новиково, сообщает пресс-служба администрации района.


Стоимость парома равна 8,5 млн рублей, средства на его строительство выделят областной и районный бюджеты. Срок выполнения работ – до 12 мая 2020 года. 


Подрядчику предстоит построить и поставить к месту эксплуатации паром с двумя лебедками и двумя аппарелями (площадки для съезда техники с двух сторон).

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