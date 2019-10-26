Омская фирма соберет речной паром за 8,5 млн рублей для Парабельского района

Омская компания «Техметторг» построит для Парабельского района Томской области несамоходный паром грузоподъемностью 45 тонн для перевозок через реку Парабель в районе деревни Новиково, сообщает пресс-служба администрации района.





Стоимость парома равна 8,5 млн рублей, средства на его строительство выделят областной и районный бюджеты. Срок выполнения работ – до 12 мая 2020 года.



Подрядчику предстоит построить и поставить к месту эксплуатации паром с двумя лебедками и двумя аппарелями (площадки для съезда техники с двух сторон).

