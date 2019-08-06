Омбудсмен: В Тунгусовском интернате не хватает площадей и доступной среды для инвалидов

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Томский омбудсмен по правам человека Елена Карташова посетила Тунгусовский детский дом-интернат и оценила условия жизни воспитанников. Об итогах поездки уполномоченный отчиталась на своем сайте.

Вместе с Еленой Карташовой интернат посетили руководитель ГБ МСЭ по Томской области В. Перминов, член Общественной наблюдательной комиссии Томской области Л. Недоговорова, член ОНФ Б. Бакирова. Все они проверяли условия жизни и быта детей с инвалидностью, доступность медицинской помощи.

«На момент посещения дома-интерната в учреждении находились 83 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. Воспитанники находятся под постоянным медицинским наблюдением. Каждый ребенок имеет индивидуальную программу реабилитации (абилитации)», — отметила омбудсмен.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека Томской области

Фото: сайт уполномоченного по правам человека Томской области

Как сообщается на сайте уполномоченного, во время визита отметили ряд положительных моментов и ряд недостатков. Из положительного омбудсмен отметила наличие в учреждении зала ЛФК, сенсорной комнаты, компьютерного класса, спортивных площадок. В интернате работают 162 человека.

«Сотрудники учреждения регулярно проходят курсы повышения квалификации в сфере организации коррекционной работы, иных вопросов организации комплексной системы сопровождения детей с интеллектуальными отклонениями. В помещениях дома-интерната установлено видеонаблюдение, срок хранения видеозаписей – 30 дней. Территория учреждения огорожена и охраняется», — говорится в отчете.

Среди недостатков – нехватка жилой площади, не во всех жилых помещениях дети размещены в соответствии с нормативами, в обновлении нуждается асфальтовое покрытие дорожек. Однако сейчас идет строительство нового корпуса ДДИ.

«Выявлен факт хранения двух упаковок лекарственных препаратов с нарушением температурного режима. В санитарных комнатах и ряде других помещений ДДИ фактически отсутствует доступная среда для людей с особыми потребностями, нет специальных приспособлений для мытья детей-инвалидов», — сообщила омбудсмен.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека Томской области

Одной из пациенток, которой стоматологическая помощь потребовалась в 2016 году, она не оказана до сих пор. «Проблема сохраняется, несмотря на то что передние зубы заметно разрушены, лечение в полном объеме не проведено», — отмечается в отчете.

Итоги посещения дома-интерната обсуждались с директором учреждения, информацию о выявленных проблемах и рекомендации по их устранению направят в органы исполнительной власти Томской области.