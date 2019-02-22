Омбудсмен по правам человека помогла пожилой томичке получить квартиру

В январе 2017 года к омбудсмену обратилась дочь пожилой женщины-инвалида. Заявительница рассказала, что ее мать с 1995 года живет в муниципальной квартире в Ленинском районе. Но документов на пользование жильем у нее нет, и муниципальные власти выселяют инвалида.





В 2013 году пожилую томичку включили в список нуждающихся в жилье, а в 2016 признали недееспособной. Опекуном стала ее дочь, которая попросила зарегистрировать инвалида по месту проживания. В ответ администрация Ленинского района сняла пожилую женщину с учета нуждающихся в жилье и предложила в течение месяца освободить муниципальную квартиру.





В связи с этим омбудсмен Елена Карташова подготовила заключение о нарушении прав недееспособной женщины. После опекуну инвалида пришлось несколько раз судиться с администрацией Томска. Пятого февраля 2019 года, при содействии областной прокуратуры и омбудсмена, Советский районный суд города Томска обязал муниципальную администрацию выделить пожилой томичке жилье.





По информации на сайте администрации Томской области, в регионе живет 61 тысяча инвалидов. Из них 25,5 тысяч проживают в Томске.