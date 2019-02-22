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22 февраля,
2019
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Новости

Омбудсмен по правам человека помогла пожилой томичке получить квартиру

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташова при содействии региональной  прокуратуры помогла пожилой томичке-инвалиду получить муниципальную квартиру, сообщает пресс-служба омбудсмена. 

Омбудсмен по правам человека помогла пожилой томичке получить квартиру

В январе 2017 года к омбудсмену обратилась дочь пожилой женщины-инвалида. Заявительница рассказала, что ее мать с 1995 года живет в муниципальной квартире в Ленинском районе. Но документов на пользование жильем у нее нет, и муниципальные власти выселяют инвалида.


В 2013 году пожилую томичку включили в список нуждающихся в жилье, а в 2016 признали недееспособной. Опекуном стала ее дочь, которая попросила зарегистрировать инвалида по месту проживания. В ответ администрация Ленинского района сняла пожилую женщину с учета нуждающихся в жилье и предложила в течение месяца освободить муниципальную квартиру.


В связи с этим омбудсмен Елена Карташова подготовила заключение о нарушении прав недееспособной женщины. После опекуну инвалида пришлось несколько раз судиться с администрацией Томска. Пятого февраля 2019 года, при содействии областной прокуратуры и омбудсмена, Советский районный суд города Томска обязал муниципальную администрацию выделить пожилой томичке жилье.


По информации на сайте администрации Томской области, в регионе живет 61 тысяча инвалидов. Из них 25,5 тысяч проживают в Томске.

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