Омбудсмен: больше всего жалоб поступает на нарушение социальных прав

В первом квартале 2019 года в аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области Елены Карташовой поступило 594 обращения от граждан. В основном люди жаловались на нарушение социальных прав, а также нарушение прав при задержании, судопроизводстве и наказаниях в местах заключения. Об этом журналистам рассказала омбудсмен Елена Карташова.

Согласно данным аппарата томского омбудсмена, в 2018 году к ним поступило 2223 письменных и устных обращения. За три месяца 2019-го поступило 381 обращение от мужчин и 198 от женщин. Причем почти 239 мужчин обратились за помощью, находясь в местах лишения свободы. 179 обращений (30 % от общего числа) поступило от социально незащищенных категорий граждан: пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, членов многодетных семей и лиц без определенного места жительства. Большая часть обращений касается нарушения прав на жилище. Как правило, это заявления детей-сирот, которым не предоставляется жилье.



«В последние два года у нас появилась новая категория заявлений: вопросы необоснованного включения граждан в различные государственные реестры, — рассказала Елена Карташова. — Нахождение в этих базах данных влечет для человека какие-то негативные последствия. Например, внесение человека в информационную базу исполнительных производств при полном совпадении фамилии, имени, отчества и даты рождения. Долги взыскивают не с того человека. Второе, сведения о наличии или отсутствии судимости. Исключение из базы МВД непростой путь. Был у нас случай, когда женщина обратилась к нам, когда узнала о привлечении к уголовной ответственности. Узнала, что в отношении нее проводилось следствие. И уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. И когда работодатель попросил принести такую справку, то отказал в вакансии. Разбирались мы долго, тут проблема была в том, что все сроки прошли. Нам удалось без суда удалить информацию из базы. Другой случай был, когда человек узнал о том, что состоит на учете в наркологическом диспансере. Оказался он там случайно. Никакие переговоры ни к чему не привели. Сейчас мы оказываем человеку юридическую помощь».





Кроме того, значительная часть обращений из мест лишения свободы – это жалобы на чрезмерно жесткие меры при задержании, на адвокатов и действия правоохранительных органов во время следствия, несогласие с наложением дисциплинарных взысканий и с приговором.





«У нас есть обращение от мужчины из СИЗО, которому следователь препятствует в заключении брака с его беременной гражданской женой. Следователь считает, что регистрация брака – это свидание. А решение по поводу свидания принимает следователь. Но регистрация брака — это не свидание. И человек, находящийся в СИЗО, имеет право реализовать свое право зарегистрировать брак. Мы высказали свою позицию, ждем решения. Это не первый случай в Томской области. Как правило, решение принимается в пользу граждан, вступающих в брак», – добавила омбудсмен.