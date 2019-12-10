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10 декабря,
2019
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Олимпиец из Новосибирска поддержал отстранение РФ от мировых соревнований

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Новосибирска Александр Тихонов поддержал отстранение РФ от мировых соревнований. Он считает: «что мы заслужили, то и получили». 

Александр Тихонов
Александр Тихонов
Фото: alexander-tikhonov.ru

У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! — заявил Тихонов изданию sport24. — Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA. 

WADA дисквалифицировало Россию на четыре года из-за изменения данных спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, РФ лишена права подавать заявки на проведение международных турниров. Возможно, теперь страна не сможет провести Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, Чемпионат мира по волейболу-2022 и несколько матчей в Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Исполком WADA также лишил Российское антидопинговое агентство РУСАДА статуса соответствия.


Александр Тихонов родился в 1947 году в Челябинской области, учился в Новосибирском техникуме физической культуры и Новосибирском госуниверситете.

На своей первой Олимпиаде в 1968 году выиграл «серебро» в индивидуальной гонке и «золото» в эстафете, на трех Играх завоевал еще три золотых медали в эстафете, несколько раз становился чемпионом мира.

Олимпиец из Новосибирска поддержал отстранение РФ от мировых соревнований
Фото: alexander-tikhonov.ru

В 2000 году Тихонова задержали по обвинению в подготовке покушения на губернатора Кузбасса Амана Тулеева, рассказывает «Тайга.инфо». По версии следствия, экс-глава промышленного холдинга МИКОМ Михаил Живило хотел убить Тулеева за то, что местные правоохранительные органы и региональные власти оказывали давление на бизнес. Живило обратился к своему давнему знакомому Тихонову, который привлек к подготовке преступления своего младшего брата Виктора. Виктор нашел двух исполнителей и передал им 179 тысяч долларов, но они добровольно сдались правоохранителям.

Виктор Тихонов дал признательные показания, Александр Тихонов вину отрицал. Спустя семь лет после возбуждения дела суд признал его виновным в подстрекательстве к убийству по найму и приговорил к трем годам колонии, но спортсмена тут же амнистировали.


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