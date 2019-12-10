Олимпиец из Новосибирска поддержал отстранение РФ от мировых соревнований

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону из Новосибирска Александр Тихонов поддержал отстранение РФ от мировых соревнований. Он считает: «что мы заслужили, то и получили».

У нас до хрена спортсменов, которые сидят в Госдуме, двадцать с лишним олимпийских чемпионов! — заявил Тихонов изданию sport24. — Могли они поменять закон о допинге? Они же приняли, вот и все! Суровость закона говорит о его законолюбии. То, что мы заслужили, то и получили. Я сказал сразу, что я на стороне WADA.

WADA дисквалифицировало Россию на четыре года из-за изменения данных спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории. Кроме того, РФ лишена права подавать заявки на проведение международных турниров. Возможно, теперь страна не сможет провести Молодежный чемпионат мира по хоккею-2023, Чемпионат мира по волейболу-2022 и несколько матчей в Новосибирске, Кемерове и Красноярске. Исполком WADA также лишил Российское антидопинговое агентство РУСАДА статуса соответствия.





Александр Тихонов родился в 1947 году в Челябинской области, учился в Новосибирском техникуме физической культуры и Новосибирском госуниверситете.





На своей первой Олимпиаде в 1968 году выиграл «серебро» в индивидуальной гонке и «золото» в эстафете, на трех Играх завоевал еще три золотых медали в эстафете, несколько раз становился чемпионом мира.