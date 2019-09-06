Около 700 миллионов рублей потратит «Томская генерация» на подготовку к зиме

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В рамках подготовки к отопительному сезону «Томская генерация» ремонтирует оборудование, заготавливает топливо и тестирует установки. Как рассказал журналистам технический директор предприятия Алексей Бухаткин, на эти цели заложено 694, 6 млн рублей.

«Программа подготовки к зиме состоит из нескольких элементов, — рассказал Алексей Бухаткин. — Во-первых, необходимо накопить достаточно топлива. В этом году задание от Минэнерго составляет 128 тысяч тонн угля. Фактически, мы на сегодняшний день накопили порядка 200 тысяч тонн. Этого достаточно для прохождения самых больших морозов и осенне-зимнего периода в целом. Вторая часть программы — это мероприятия по диагностике элементов оборудования». Ежегодно на них тратится около 100 миллионов рублей».

Следующий этап подготовки состоит из ремонтных работ. В этом году на ГРЭС-2, как рассказал техдиректор предприятия, отремонтировали два котлоагрегатора и один турбогенератор. Все остальные работы связаны с ремонтом вспомогательного оборудования и помещений.

На ремонт трех электростанций города мы тратим порядка 300 миллионов рублей в год, на этот раз вышло 290, — добавил Бухаткин. Подготовка к отопительному сезону также предусматривает техническое перевооружение, оно обошлось нам примерно в 400 миллионов рублей. Реконструируем и меняем на станциях выключатели, системы мазутного масла, баки и аккумуляторы.