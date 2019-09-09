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09 сентября,
2019
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Около 600 кг мусора собрали на набережной томские студенты

ТВ2
ТВ2
13 минут назад

На IV областном чемпионате по сбору мусора томичи собрали около 600 кг отходов, сообщает пресс-служба мэрии. Это рекордное количество мусора за историю проведения соревнований в регионе.

Около 600 кг мусора собрали на набережной томские студенты

За час соревнований 15 команд собрали 576 кг мусора на набережной Томи в районе Речвокзала. Четверть из них оказалась пластиком, а более 340 кг — стеклом. Мусор отсортируют и отправят на переработку.

Мы наблюдаем снижение количества собранного мусора в общественных местах по сравнению с прошлым годом, хотя участников чемпионата становится больше. И это говорит о росте экологической ответственности томичей, — цитирует городская администрация директора «Облкомприроды» Юлию Луневу. — Еще одна особенность этапа — необычайно большой интерес колледжей, техникумов и вузов к чемпионату: уже на стадии приема заявок мы были вынуждены выйти за рамки регламента и принять на соревнования большее число участников.

В чемпионате победила команда  Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, собравшая 108 кг мусора. Второе место с 77 кг занял Геолого-географический факультет ТГУ, а третье Томский механико-технологический техникум с 43 кг.


14 сентября пройдет второй этап IV Чемпионата по спортивному сбору мусора. В нем примут участие более десяти команд. 


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