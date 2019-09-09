Около 600 кг мусора собрали на набережной томские студенты

Мы наблюдаем снижение количества собранного мусора в общественных местах по сравнению с прошлым годом, хотя участников чемпионата становится больше. И это говорит о росте экологической ответственности томичей, — цитирует городская администрация директора «Облкомприроды» Юлию Луневу. — Еще одна особенность этапа — необычайно большой интерес колледжей, техникумов и вузов к чемпионату: уже на стадии приема заявок мы были вынуждены выйти за рамки регламента и принять на соревнования большее число участников.