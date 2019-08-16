Около 500 человек вышли на митинг «за честные выборы» в Иркутске

Митинг за допуск кандидатов к выборам и против «произвола правоохранительных органов и «Единой России» прошел в Иркутске 15 августа, сообщает издание «Тайга.инфо» . По подсчетам организаторов, в акции приняли участие порядка 800 человек.

На митинге выступили депутаты заксобрания от КПРФ Сергей Бренюк, Андрей Левченко и Роман Габов, правозащитник Вячеслав Иванец, глава экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская и независимые кандидаты.

Выступавшие отметили, что в Иркутске до выборов не были допущены более 100 человек. В основном это самовыдвиженцы, — рассказали «Тайге» в пресс-службе обкома КПРФ. — КПРФ выдвинула своих кандидатов в Думу Иркутска по всем округам, но компартия за проведение честных и конкурентных выборов.

Также участники акции заявили о «политическом» характере уголовного дела министра лесокомплекса региона Сергея Шеверды. Сам он в мае 2019 года заявлял, что лесохрана при тушении природных пожаров нашла специально сложенные вокруг деревьев ветки, от которых распространялся огонь.





На митинг пришли несколько сторонников «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР). Во время митинга они начали выкрикивать лозунги, участники акции в ответ порвали их плакаты. После сторонников «ЕР» вывели полицейские. В КПРФ заявляют, что заранее знали о готовящейся провокации.





Организаторы утверждают, что на митинг пришли около 800 человек из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска и Шелехова. «Байкал24» же оценил число в 300−500 человек.





После акции участники приняли резолюцию, в которой потребовали проверить работу избирательной комиссии, допустить независимых кандидатов до выборов, не голосовать за «ЕР» на муниципальных выборах в Приангарье и рассмотреть предложение о моратории на вывоз российского леса в Китай.