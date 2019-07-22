Около 14 тысяч томичей покусали клещи в этом сезоне

С начала эпидсезона в медицинские организации области обратились почти 20 тысяч человек с жалобами на укусы клещей, из них около 4000 детей. Непосредственно из города Томска обратились с укусами клещей 13 996 человек, включая 2807 детей. За прошедшую неделю в Томской области с присасываниями клещей обратились 772 человека, среди которых 94 ребенка. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Томске — 582 и 69 обращений соответственно, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.





Среднее число укушенных томичей за предыдущие три года составляет 11 645. Это значит, что в этом году нападений клещей на людей стало больше на 2321 случай. При чем, по данным Роспотребнадзора, детей в этом году кусали клещи на 1000 раз больше, чем в предыдущий трехлетний период — 2807 и 1980 соответственно.





При этом, больных с подозрением на клещевой энцефалит и болезнь Лайма в этом году в Томске зарегистрировано 102 человека. В то время как среднестатистическое значение за предыдущие три года составляет 127 человек. То есть укусы растут, а заболеваемость, наоборот, снижается.





С начала эпидсезона прививки от клещевого энцефалита поставили







Больше 60 тысяч человек поставили прививки от клещевого энцефалита с начала сезона. Из них 20 тысяч — дети. По данным на 17 июля, от клещей в Томской области обработано 2406,150 га.





Несмотря на снижение активности клещей, риск присасывания и инфицирования клещевыми инфекциями остается высоким, поэтому специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области призывают население как можно серьезнее отнестись к соблюдению мер профилактики. Особенно важно при нахождении на природе каждые 15-20 минут внимательно осматривать одежду, тело и волосы, проводить взаимные осмотры с участием близких людей, а также использовать для защиты от клещей отпугивающие средства - репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду (перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией).