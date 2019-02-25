Около 100 млн нужно на безопасность газового оборудования в домах Томска

По словам Владимира Таушканова, главного инженера ООО «Газпром газораспределение Томск», в городе 334 газифицированных многоквартирника. При этом в большинстве этих домов оборудованию уже более 30 лет.

Примерно половину зданий специалисты обследовали. Замена оборудования проведена в восьми домах. Однако почти в 900 квартир проверяющим попасть не получилось, – заключил Владимир Таушканов.

Сейчас газовики проводят работу с собственниками – обзвоны, обходы, расклеивают объявления в подъездах.





Во время заседания комитета Думы было отмечено, что при капитальном ремонте многоэтажек особое внимание должно уделяться газовому оборудованию. Депутатов интересовало, сколько средств городу необходимо для обследования и приведения в нормативное состояние газового оборудования в многоквартирниках. По приблизительным подсчетам заммэра Владимира Брюханцева, на эти цели потребуется около 100 млн рублей. Точную сумму озвучат после окончания проверок.





Депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса о возможных источниках финансирования на следующих заседаниях.