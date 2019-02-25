Около 100 млн нужно на безопасность газового оборудования в домах Томска

Депутаты гордумы обсудили вопросы контроля состояния газового оборудования в домах и квартирах Томска.
По словам Владимира Таушканова, главного инженера ООО «Газпром газораспределение Томск», в городе 334 газифицированных многоквартирника. При этом в большинстве этих домов оборудованию уже более 30 лет.
Сейчас газовики проводят работу с собственниками – обзвоны, обходы, расклеивают объявления в подъездах.
Во время заседания комитета Думы было отмечено, что при капитальном ремонте многоэтажек особое внимание должно уделяться газовому оборудованию. Депутатов интересовало, сколько средств городу необходимо для обследования и приведения в нормативное состояние газового оборудования в многоквартирниках. По приблизительным подсчетам заммэра Владимира Брюханцева, на эти цели потребуется около 100 млн рублей. Точную сумму озвучат после окончания проверок.
Депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса о возможных источниках финансирования на следующих заседаниях.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. В этот же день замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что от газификации в многоквартирных домах нужно отказываться в пользу электрификации, так как это гораздо безопаснее. Мэр Томска Иван Кляйн также сообщал, что город рассматривает вопрос перехода с газа на электричество.