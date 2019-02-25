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25 февраля,
2019
Новости

Около 100 млн нужно на безопасность газового оборудования в домах Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Депутаты гордумы обсудили вопросы контроля состояния газового оборудования в домах и квартирах Томска.


По словам Владимира Таушканова, главного инженера ООО «Газпром газораспределение Томск», в городе 334 газифицированных многоквартирника. При этом в большинстве этих домов оборудованию уже более 30 лет. 

Примерно половину зданий специалисты обследовали. Замена оборудования проведена в восьми домах. Однако почти в 900 квартир проверяющим попасть не получилось, – заключил Владимир Таушканов.

Сейчас газовики проводят работу с собственниками – обзвоны, обходы, расклеивают объявления в подъездах.


Во время заседания комитета Думы было отмечено, что при капитальном ремонте многоэтажек особое внимание должно уделяться газовому оборудованию. Депутатов интересовало, сколько средств городу необходимо для обследования и приведения в нормативное состояние газового оборудования в многоквартирниках. По приблизительным подсчетам заммэра Владимира Брюханцева, на эти цели потребуется около 100 млн рублей. Точную сумму озвучат после окончания проверок.


Депутаты решили вернуться к обсуждению вопроса о возможных источниках финансирования на следующих заседаниях.

Задача властей в этой связи - приложить все силы, чтобы обеспечить безопасность томичей. К примеру, еще несколько лет назад мы приняли решение при формировании списков ветеранов на замену плит по программе «Старшее поколение» повышенное внимание уделять замене именно газовых приборов, – сказал председатель гордумы Сергей Панов.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда многоквартирного дома. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. В этот же день замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что от газификации в многоквартирных домах нужно отказываться в пользу электрификации, так как это гораздо безопаснее. Мэр Томска Иван Кляйн также сообщал, что город рассматривает вопрос перехода с газа на электричество.

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