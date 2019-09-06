Официально открыта: музыканты БКЗ сыграли концерт на обновленной Набережной Ушайки

По словам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, работы по обновлению облика набережной обошлись в 930 млн рублей. Спонсором благоустройства выступил «Газпром». Во время праздничной церемонии строители подарили губернатору Сергею Жвачкину символический ключ, выпиленный из куска гранита. По словам губернатора, это самый тяжелый ключ, который он держал, — 15,5 килограмм.

Раньше здесь была свалка с десятками незаконных врезок, откуда в реку сливались стоки, а сегодня современная красивая набережная, не уступающая европейским. И это только первая часть проекта. Это только начало, потому что у нас есть план реконструировать всю Ушайку до «Изумрудного города», она вся будет выглядеть так, как этот участок, – отметил губернатор на церемонии открытия.

Работы на набережной Ушайки начались в декабре 2014 года. Как отмечают в обладминистрации, строительство растянулось на пять лет, потому что нельзя было вести несколько видов работ параллельно. При этом работы несколько раз останавливались (из-за паводка, отсутствия денег и обнаружения останков при раскопках), а сроки сдачи объекта постоянно менялись.

Сначала необходимо было укрепить берег реки. Для этого русло по очереди двигали сначала к правому берегу, затем к левому и так далее в шахматном порядке. Делали это с помощью земляных насыпей, которые одновременно служили и платформой для одной из самых мощных в мире установок для вбивания свай. Затем делали верхние волнообразные стены и сам амфитеатр. Волнообразные стены — уникальная конструкция. Если бы это был многоэтажный дом, то над землей выступали бы только два верхних этажа, еще пять были бы скрыты под землей, потому что высота всей конструкции составляет 23 метра. Раньше над Ушайкой нависали трубы водопровода диаметром 400 мм. Их заменили на новые и скрыли под дном реки, — описывается процесс обновления набережной в группе администрации Томской области в соцсетях.

Там отмечается, что амфитеатр – первый участок благоустройства набережной. На Ушайке появятся прогулочное пространство со спусками к воде и спортивная зона с роллердромом и скейтовой площадкой.





Евгений Паршуто уже рассказал журналистам, что благоустройство набережной продолжится. На очереди второй этап — от «1000 мелочей» до БКЗ. Сейчас стоимость этих работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей, но когда они начнутся, неизвестно.