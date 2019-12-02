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02 декабря,
2019
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«Одноклассник с электронным ухом»: в Томске создали комикс о детях с нарушениями слуха

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Команда томской некоммерческой организации «Центр поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие» создала социальный комикс о детях с нарушениями слуха. 


На картинках рассказывают о том, что такое слуховые аппараты и зачем нужны кохлеарные импланты, почему не стоит разговаривать с ребенком с нарушенным слухом сзади и что стало причиной его речи с акцентом, сообщает портал «Открытые НКО».

Идея проекта появилась в процессе общения с родителями детей с нарушенным слухом и с самими детьми, — говорят авторы проекта. — Мы сейчас говорим про тех детей, которые учатся в массовых школах. Зачастую родители выбирают позицию не демонстрировать инвалидность, говоря «мой ребенок такой же, как все», это приводит к тому, что одноклассники ребенка, а иногда и педагоги не знают о том, как же нужно общаться с ребенком, какие особенности восприятия имеются и что это вообще у него такое на ухе или на голове. А если вопросы и задаются, то в весьма некорректной форме. А фразу «ты что, глухой?» наши дети услышат не раз и не два. Поэтому было принято решение создать комикс, в котором в кратком и красочном виде мы сможем ответить на самые распространенные вопросы, тем самым, во-первых, защитив ребенка от возможной резкости сверстников, а во-вторых, дав информацию как детям, так и взрослым.

В создании концепции комикса принимали участие родители и их дети. Свои наброски команда некоммерческой организации передала на отрисовку художникам. Готовый комикс представили в Международный день глухих.


Сейчас планируется передать первую часть комикса во все школы Томска. Вторая часть находится в разработке и появится после Нового года.


Скачать комикс можно здесь. 

«Одноклассник с электронным ухом»: в Томске создали комикс о детях с нарушениями слуха
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