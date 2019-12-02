«Одноклассник с электронным ухом»: в Томске создали комикс о детях с нарушениями слуха

Идея проекта появилась в процессе общения с родителями детей с нарушенным слухом и с самими детьми, — говорят авторы проекта. — Мы сейчас говорим про тех детей, которые учатся в массовых школах. Зачастую родители выбирают позицию не демонстрировать инвалидность, говоря «мой ребенок такой же, как все», это приводит к тому, что одноклассники ребенка, а иногда и педагоги не знают о том, как же нужно общаться с ребенком, какие особенности восприятия имеются и что это вообще у него такое на ухе или на голове. А если вопросы и задаются, то в весьма некорректной форме. А фразу «ты что, глухой?» наши дети услышат не раз и не два. Поэтому было принято решение создать комикс, в котором в кратком и красочном виде мы сможем ответить на самые распространенные вопросы, тем самым, во-первых, защитив ребенка от возможной резкости сверстников, а во-вторых, дав информацию как детям, так и взрослым.