Одним платежом: в Томском районе запустили единую квитанцию за услуги ЖКХ

В октябре потребители получат новые квитанции, где будут указаны все услуги: электроэнергия, отопление, вода, содержание жилья, вывоз мусора и т. д. Единую платежную квитанцию за ЖКХ запустили пока в Томском районе. Это пилотный проект. Квитанциями занимается Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ).

Суть работы центра – проведение расчетов, выставление единого платежного документа потребителям и сбор денежных средств за ресурсы, — прокомментировал гендиректор АО «Томскэнергосбыт» Александр Кодин. — Оплатить услуги можно будет по одному документу и одному расчетному счету. При этом потребитель не будет платить за работу ЕИРЦ.

В новых квитанциях потребители смогут оплатить услуги ЖКХ через отдельные QR-коды. Специалисты отметили, что каждая услуга может быть оплачена отдельно.

«В квитанциях мы увеличили шрифт, чтобы квитанция стала презентабельна для потребителя, — рассказал гендиректор ООО «ЕИРЦ» Алексей Смирнягин. — Квитанция содержит блок детализации начислений по расчетам и несколько QR-кодов, чтобы за каждую услугу потребитель мог заплатить отдельно. Также в документе указаны контактные данные поставщиков услуг. Платеж совершается не единым траншем, а в адрес каждого поставщика услуг. При оплате услуг потребитель сам выбирает, какую услугу в данный момент он оплачивает. Центр не является аккумулятором денежных средств, это центр по обработке информации. При этом мы сохранили другие способы оплаты: через личный кабинет, банки, мобильные приложения и кассы «Томскэнергосбыта».

В дальнейшем планируется изменить несколько QR-кодов на один, чтобы потребитель смог увидеть все услуги ЖКХ по одному QR-коду. Вся информация о платежах содержится в едином кабинете на сайте.





К концу 2020 года планируют запустить единый платежный документ на территории Томска и области.