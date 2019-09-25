Один из томских хостелов закрывается после принятия нового закона

Томский «Эко Хостел» заявил о своем закрытии. Как сообщили они на своей странице в соцсетях, это связано с новым законом о хостелах, который весной приняла Госдума.





«Мы, наконец, созрели сообщить вам грустную новость. Наш хостел закрывается в октябре. Да, в связи с жестким законом, который был недавно принят. Если кто-то очень хотел побывать у нас в гостях, спешите, осталось 8 ночей», — говорится в сообщении хостела в соцсетях.





Ранее мы сообщали, что в марте 2019 года Госдума в третьем чтении приняла закон, который ужесточает правила размещения хостелов. В частности, запрещает размещать их в квартирах. Тогда Минэкономразвития оценивало потери для малого бизнеса в 4 млрд рублей. Владельцы томских хостелов, с которыми ТВ2 удалось поговорить, выражали обеспокоенность новым законом и отмечали, что введение для многих будет означать конец бизнеса. Даже если владельцам удастся перевести помещение из статуса жилого в нежилое, это неминуемо приведет к повышению цен на услуги, тогда сама суть хостела как дешевого варианта размещения утратится. Также не все хостелы размещаются в собственных помещениях, часто владельцы просто арендуют площади.





Однако владельцы отмечают, что, возможно, откроют другой хостел в историческом центре Томска.