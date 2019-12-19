Очистные сооружения в Тимирязевском запустят в 2020 году

Запуск очистных сооружений в Тимирязевском запланирован в 2020 году. Власти Томска собираются передать их в концессию.

Проблема с очистными сооружениями в Тимирязеве началась в 2006 году. Уже тогда очистные практически не работали, а предельно допустимые нормы уже очищенных вод в Томи были нарушены. В 2013 году была готова проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. Однако проект отправили на доработку, а к реконструкции из-за переработки проекта приступили только в декабре 2017 года. Работы, которые выполняет «СМП-95», должны были завершиться к концу 2018 года, однако подрядчик не уложился в срок. Акт ввода в эксплуатацию мэрия получила только в декабре этого года.





«Сети водоотведения и очистные сооружения не были ни у одной из ресурсоснабжающих организаций в обслуживании. До июня 2020 года мы должны провести пусконаладочные работы, включить в сеть существующую в Тимирязевском канализацию, запустить очистные. К осени выйдем на концессионное соглашение всего комплекса», — сказал заммэра Владимир Брюханцев на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству.





По его словам, содержанием очистных сооружений с января 2020 года займется «Муниципальная управляющая компания». В рамках концессионного соглашения к 2021 году будет построена сливная станция, а для устранения самотечной канализации, которая сегодня есть в поселке, потребуется еще больше средств, чем на очистные сооружения. Напомним, что на реконструкцию очистных из бюджета потратили около 150 млн рублей.



«Суточный сброс стоков в Тимирязевском, который сейчас идет в реку Томь — 400-450 кубов. Проектная мощность очистных — 1100 кубов», — отметил заммэра.





В свою очередь и.о. начальника облдепартамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов отметил, что суд обязал мэрию построить коллектор до Томи для стоков.





«Сейчас сброс идет на рельеф и до Томи не доходит. К нам поступают обращения граждан, которые жалуются», — спросил Кривов.





Владимир Брюханцев в ответ попросил департамент природных ресурсов предоставить информацию, где именно проходит граница реки.





«Я пытаюсь оформить сброс в речные водоемы, но за год я ни разу не получил ответа, где идет граница речного водоема. Мне сколько строить — сто метров, двести? Я не знаю, где у вас официальная граница, а значит, и неясно, какой длинны коллектор должен быть», — подчеркнул Брюханцев.