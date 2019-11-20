Очевидцы: в Томске на глазах сотрудников ДПС избили двоих мужчин

Двоих мужчин избили на глазах сотрудников ДПС, пишут очевидцы происшествия в соцсетях. Полиция проводит проверку по данному факту.

Информация об этом происшествии опубликована в соцсетях. По словам очевидцев, драка произошла около ночного заведения.





«Группа пьяных людей на глазах у сотрудников запинывала одного парня. Также пострадал случайный прохожий, не оставшийся равнодушным к данному беспределу. В итоге двое этих парней получили травмы разной степени тяжести», — говорится в посте.





Его автор подчеркивает, что сотрудники ДПС уехали, не оказав никакой помощи пострадавшим, которые так и остались там лежать.