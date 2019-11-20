Очевидцы: в Томске на глазах сотрудников ДПС избили двоих мужчин
Двоих мужчин избили на глазах сотрудников ДПС, пишут очевидцы происшествия в соцсетях. Полиция проводит проверку по данному факту.
Информация об этом происшествии опубликована в соцсетях. По словам очевидцев, драка произошла около ночного заведения.
«Группа пьяных людей на глазах у сотрудников запинывала одного парня. Также пострадал случайный прохожий, не оставшийся равнодушным к данному беспределу. В итоге двое этих парней получили травмы разной степени тяжести», — говорится в посте.
Его автор подчеркивает, что сотрудники ДПС уехали, не оказав никакой помощи пострадавшим, которые так и остались там лежать.
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Недавно в городе произошла следующая ситуация: около ночного заведения произошла драка, в ходе которой группа пьяных людей на глазах у сотрудников запинывала одного парня. Так же пострадал случайный прохожий, не оставшийся равнодушным к данному беспределу и вмешавшийся, в отличии от сотрудников. В итоге двое этих парней получили травмы разной степени тяжести. Сотрудники, досмотрев это "увлекательное представление" до конца и любезно попрощавшись с толпой беспредельщиков, дали им возможность спокойно уехать, несмотря на то, что абсолютно все были пьяны. После чего сами уехали, не оказав никакой помощи пострадавшим, которые так и остались там лежать. Имена сотрудников и номер экипажа выясняются.
По информации регионального УМВД, ведомство проводит проверку. В случае если информация о драке и бездействии сотрудников ДПС подтвердится, то им может грозить увольнение.
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