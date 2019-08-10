Очередь для участия в одиночных пикетах выстроилась в Томске у Камня скорби

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Сегодня томичи вышли в одиночные пикеты у Сквера памяти с плакатами «Допускайте, а не сажайте», «Он вор», «Я Мы Россия», «Путинизм – это: ложь, грабеж, геноцид, террор народа, диктатура». Одиночные пикеты прошли в поддержку задержанных на акциях «Вернем себе право на выборы» в Москве.

Томский штаб Навального 5 августа подал в городскую администрацию уведомление на проведение пикета солидарности с москвичами, однако получил отказ. Заявка была подана на пять площадок: Камень скорби, сквер у памятника Пушкину, площадка у «Киномира», площадка перед Облсовпрофом и перед «Пицце-Рио» на пересечении Фрунзе и Красноармейской. Но все площадки, по уверению мэрии, уже были заняты под другие мероприятия. Сегодня координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева вышла на одиночный пикет. На плакате она написала: «Руки прочь от ФБК» ( Фонд борьбы с коррупцией).

Одиночные пикеты проходили в районе Сквера памяти. Там работал наш корреспондент. Ей удалось поговорить участниками одиночных пикетов, большинство попросили ограничиться в титрах именем.

Евгений, волонтер штаба Навального. Пришел выразить свое несогласие с тем, что происходит в Москве.

«Людей лишают выборов, нарушают все права на мирный протест, заводят фабрикованные дела о массовых беспорядках, — рассказал Евгений. — Я считаю, что в демократическом государстве эти действия недопустимы. То, что происходит в Москве, будет отражаться на регионах. Мне бы не хотелось, чтобы такое произошло в Томске».

Но в Томске такое уже происходило. Напомним, в 2015 году не допустили к муниципальным выборам журналиста ТВ2 Викторию Мучник. Причины также были формальными: из 73 подписей, представленных в окружную избирательную комиссию, 10 признаны недействительными. Для членов избирательной комиссии определяющими явились информация из УФМС и мнение графолога. При этом была отвергнута даже подпись человека, который лично пришел удостоверить, что это его подпись.

«Я видел, как в Москве полицейские избивают, разгоняют людей, действуют незаконно. Полицейские забирают их в автозаки и увозят в тюрьму, а независимых кандидатов не допускают в Мосгордуму. Если в Москве начнутся изменения, то они по цепочке затронут остальные города», — рассказал ТВ2 Леонид.