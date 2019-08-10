Очередь для участия в одиночных пикетах выстроилась в Томске у Камня скорби
Сегодня томичи вышли в одиночные пикеты у Сквера памяти с плакатами «Допускайте, а не сажайте», «Он вор», «Я Мы Россия», «Путинизм – это: ложь, грабеж, геноцид, террор народа, диктатура». Одиночные пикеты прошли в поддержку задержанных на акциях «Вернем себе право на выборы» в Москве.
Томский штаб Навального 5 августа подал в городскую администрацию уведомление на проведение пикета солидарности с москвичами, однако получил отказ. Заявка была подана на пять площадок: Камень скорби, сквер у памятника Пушкину, площадка у «Киномира», площадка перед Облсовпрофом и перед «Пицце-Рио» на пересечении Фрунзе и Красноармейской. Но все площадки, по уверению мэрии, уже были заняты под другие мероприятия. Сегодня координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева вышла на одиночный пикет. На плакате она написала: «Руки прочь от ФБК» ( Фонд борьбы с коррупцией).
Одиночные пикеты проходили в районе Сквера памяти. Там работал наш корреспондент. Ей удалось поговорить участниками одиночных пикетов, большинство попросили ограничиться в титрах именем.
Евгений, волонтер штаба Навального. Пришел выразить свое несогласие с тем, что происходит в Москве.
«Людей лишают выборов, нарушают все права на мирный протест, заводят фабрикованные дела о массовых беспорядках, — рассказал Евгений. — Я считаю, что в демократическом государстве эти действия недопустимы. То, что происходит в Москве, будет отражаться на регионах. Мне бы не хотелось, чтобы такое произошло в Томске».
Но в Томске такое уже происходило. Напомним, в 2015 году не допустили к муниципальным выборам журналиста ТВ2 Викторию Мучник. Причины также были формальными: из 73 подписей, представленных в окружную избирательную комиссию, 10 признаны недействительными. Для членов избирательной комиссии определяющими явились информация из УФМС и мнение графолога. При этом была отвергнута даже подпись человека, который лично пришел удостоверить, что это его подпись.
«Я видел, как в Москве полицейские избивают, разгоняют людей, действуют незаконно. Полицейские забирают их в автозаки и увозят в тюрьму, а независимых кандидатов не допускают в Мосгордуму. Если в Москве начнутся изменения, то они по цепочке затронут остальные города», — рассказал ТВ2 Леонид.
Протестующие считают, что события в Москве так или иначе отразятся на регионах. Гражданские активисты по очереди выходили на площадку в Сквере памяти с плакатами.
«Если сейчас мы не выступим, не скажем о своем мнении, следующих выборов не будет», — Дмитрий.
«Я хочу жить в свободной России. Максимум личной свободы. Ситуация в Москве касается каждого жителя России», — Маргарита.
«Я пришла на пикет в знак солидарности с Москвой. Нельзя отбирать у народа чувство собственного достоинства», — Наталья.
«Я выступаю в защиту невинно осужденных людей, которые вышли высказать свое гражданское право мирно, в соответствии с Конституцией, но получили за это арест и штрафы. Я, как и все, боюсь административных штрафов и задержаний. Мы не хотим возвращаться к диктатуре», — сказал участник либертарианской партии России Григорий Чабанов.
«Мы недовольны завинчиванием гаек. В стране это ощущается. Все сложнее и сложнее дышать», — рассказал мужчина, который боится потерять свою работу после участия в пикете и все-таки пришел.
В Сквер памяти позже подъехали сотрудники полиции и переписали паспортные данные участников одиночных пикетов.
Пикеты солидарности в поддержку жителей Москвы и «За честные выборы» проходят по всей России. В некоторых городах они были согласованы. В Сибири пикеты проходят в Иркутске, Новосибирске, Омске и Кемерове.
Ранее, 27 июля и 3 августа, акции «Вернем себе право на выборы» проводились в столице в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы якобы из-за нарушений при сборе подписей.
Сегодня, 10 августа, в Москве состоится митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий. Принять участие в согласованной с властями акции призвал своих подписчиков и слушателей популярный российский рэпер Oxxxymiron, сообщает «Радио Свобода». С призывом выйти на митинг 10 августа выступил и видеоблогер Юрий Дудь. Он заявил, что к решению пойти на митинг его подтолкнули жесткие действия властей против участников акций протеста.
Напомним, во время первой акции, 27 июля, в Москве, по разным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских. 3 августа еще до начала акции полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позже ее оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.
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