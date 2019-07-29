Очаги повилики обнаружили в поселке в Томском районе

«Растет недалеко от автобусной остановки. Площадь где-то в два квадратных метра. Обтянула крапиву, другой бурьян. Никогда не было и вот. Откуда только принесло», — рассказали жители деревни ТВ2.

Повилика — растение с вьющимся жгутообразным стеблем, не имеющим листьев и корней, которое паразитирует на любых двудольных и некоторых злаковых растениях, используя их для питания и опоры. Если вовремя не остановить паразита, огороды и сады могут быстро погибнуть. Кроме этого, повилика опасна для животных — попадание сорняка в корм приведет к отравлению скота, а у человека прикосновение к растению может вызвать аллергию. Самый действенный метод борьбы — выкашивание сорняка с последующим закапыванием в яму глубиной не менее полуметра либо сожжением.





Россельхознадзор регулярно проверяет выполнение обязательств владельцами участков и арендаторами земель. За нарушение правил борьбы с карантинным растением землевладельцу грозит предупреждение или штраф. Физическим лицам — от 300 до 500 рублей, должностным — от 500 до тысячи рублей и юрлицам — от пяти до десяти тысяч рублей.





В 2016 году из-за распространения повилики под карантин попало не менее 70 тысяч гектаров земли. В 2017 году вредный сорняк обнаружили в Томском, Асиновском, Шегарском районах на площади более одной тысячи гектаров. В 2018 году специалисты отмечали, что количество карантинных очагов уменьшилось. Сотрудники Россельхознадзора сняли карантин в Поросине, в Воронине, Асине, однако очаги распространения растения остались в Тимирязеве и Левобережье.

