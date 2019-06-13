Обыски прошли в мэрии Томска. Возбуждено уголовное дело

13 июня обыски прошли в здании городской администрации, сообщает региональный СКР. Следователи на основании материалов ФСБ возбудили уголовное дело по факту предоставления сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд.





«По предварительным данным, в 2019 году при рассмотрении в Арбитражном суде Томской области искового заявления по гражданскому делу стороной ответчика были представлены в качестве доказательства сфальсифицированные документы. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в мэрии Томска и управлении Роспотребнадзора, выполняются иные следственные действия», — говорится в сообщении.





Расследование уголовного дела продолжается.