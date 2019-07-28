«Обыкновенное чудо»: как проходит ремонт в благотворительном фонде

«Дом, в котором работает фонд «Обыкновенное чудо» - старичок, — рассказала президент фонда Светлана Григорьева. — По документам ему 102 года. Здание требует серьезных денежных вливаний. И если внутри дома нам удалось все помещения отремонтировать и починить с помощью меценатов, то привести в порядок входы на первый и второй этаж было проблематично. Мы более двух лет обращались в самые разные организации и инстанции с просьбой помочь нашему фонду с ремонтом входных групп».

​200 тысяч рублей на ремонт входной группы благотворительный фонд получил через проект «Школа особенных детей 2».

Сотрудники фонда подали проект «Школа особенных детей 2» на конкурс президентских грантов и выиграли деньги на его реализацию.





«В фонде президентских грантов понимают социальную значимость нашего проекта, да и в целом поддерживают деятельность нашего фонда, через который проходит более 2000 человек в год. Мы же смягчаем социальное напряжение в регионе, оказывая комплексную помощь семьям с особенными детьми», — отметила Светлана Григорьева, президент фонда.





Добавим, что благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» официально работает в Томске 10 лет. За время работы адресную помощь получили 2000 семей с детьми-инвалидами на сумму более 70 000 000 рублей. Фонд реализует проекты – спортивные, социальные, образовательные и занимается интеграцией особенных детей в обществе.





«Школа особенных детей 2» — социальный проект «Обыкновенного чуда». Семьи с детьми инвалидами получают абсолютно бесплатные услуги по реабилитации: индивидуальные курсы занятий для особенных ребятишек с дефектологом, логопедом, психологом, а также уроки в арт-студии.