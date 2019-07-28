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28 июля,
2019
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«Обыкновенное чудо»: как проходит ремонт в благотворительном фонде

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В здании «Обыкновенного чуда» появилось новое крыльцо. На днях бригада сварщиков смонтирует пандус. 

«Обыкновенное чудо»: как проходит ремонт в благотворительном фонде
Фото: "Обыкновенное чудо"

​200 тысяч рублей на ремонт входной группы благотворительный фонд получил через проект «Школа особенных детей 2».


«Дом,  в котором работает фонд «Обыкновенное чудо» - старичок, — рассказала президент фонда Светлана Григорьева. —  По документам ему 102 года. Здание требует серьезных денежных вливаний. И если внутри дома нам удалось все помещения отремонтировать и починить с помощью меценатов, то привести в порядок входы на первый и второй этаж было проблематично. Мы более двух  лет обращались в самые разные организации и инстанции с просьбой помочь нашему фонду с ремонтом входных групп».

«Обыкновенное чудо»: как проходит ремонт в благотворительном фонде
Фото: "Обыкновенное чудо"

Сотрудники фонда подали проект «Школа особенных детей 2» на конкурс президентских грантов и выиграли деньги на его реализацию.


«В фонде президентских грантов понимают социальную значимость нашего проекта, да и в целом поддерживают деятельность нашего фонда, через который проходит более 2000 человек в год. Мы же смягчаем социальное напряжение в регионе, оказывая комплексную помощь семьям с особенными детьми», — отметила Светлана Григорьева, президент фонда.


Добавим, что благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» официально работает в Томске 10 лет. За время работы адресную помощь получили 2000 семей с детьми-инвалидами на сумму более 70 000 000 рублей. Фонд реализует проекты – спортивные, социальные, образовательные и занимается интеграцией особенных детей в обществе.


«Школа особенных детей 2» — социальный проект «Обыкновенного чуда». Семьи с детьми инвалидами получают абсолютно бесплатные услуги по реабилитации: индивидуальные курсы занятий для особенных ребятишек с дефектологом, логопедом, психологом, а также уроки в арт-студии. 

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