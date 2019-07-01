В Томске объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».
Пострадавшим требуются:
- Бутилированная вода;
- Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье);
- Полотенца;
- Чулочно-носочные изделия;
- Одежда: легкая, теплая;
- Обувь;
- Белье нательное;
- Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства;
- Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.;
- Спальные мешки;
- Посуда хозяйственная;
- Столовые приборы и кухонные принадлежности;
- Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.
Помощь принимают в Томске по адресу: пл. Ленина, 8.
По данным МЧС по Иркутской области, число пострадавших от наводнения в Иркутской области превысило 30 тысяч человек, подтоплено около 7 тысяч домов. В зоне паводка находится более 80 населенных пунктов в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.
Официально сообщалось о пятерых погибших, четверо из которых — в Нижнеудинском районе.
Сейчас развернуто 42 пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью почти на 14 тыс. человек. В них находятся 1317 жителей, в том числе 335 детей, кроме того, в 15-ти уже подготовлены 4,9 тыс. мест для размещения новых пострадавших.