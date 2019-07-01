Пострадавшим требуются: - Бутилированная вода; - Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье); - Полотенца; - Чулочно-носочные изделия; - Одежда: легкая, теплая; - Обувь; - Белье нательное; - Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства; - Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.; - Спальные мешки; - Посуда хозяйственная; - Столовые приборы и кухонные принадлежности; - Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло. Помощь принимают в Томске по адресу: пл. Ленина, 8.

В Томске объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».

По данным МЧС по Иркутской области, число пострадавших от наводнения в Иркутской области превысило 30 тысяч человек, подтоплено около 7 тысяч домов. В зоне паводка находится более 80 населенных пунктов в шести районах региона: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском.





Официально сообщалось о пятерых погибших, четверо из которых — в Нижнеудинском районе.





Сейчас развернуто 42 пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью почти на 14 тыс. человек. В них находятся 1317 жителей, в том числе 335 детей, кроме того, в 15-ти уже подготовлены 4,9 тыс. мест для размещения новых пострадавших.