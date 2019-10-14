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14 октября,
2019
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Обвиняемого в изнасилованиях 60-летнего жителя Стрежевого арестовали на два месяца

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Обвиняемого в изнасилованиях 60-летнего жителя Стрежевого суд заключил под стражу на два месяца. В то же время СК РФ опубликовал видео со следственными действиями.

По данным следствия, с 2004 по 2017 год в городе Стрежевой Томской области неизвестный нападал на женщин. Потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Преступника смогли вычислить по ДНК-профилю. По неофициальной информации, преступления начались раньше, еще в 1990-х, и продолжались до 2018 года.


В сообщении пресс-службы УМВД подчеркивается, что одна из потерпевших опознала подозреваемого. Как отмечает ряд СМИ, задержанный в прошлом работал в правоохранительных органах. В настоящий момент ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера». Расследование уголовного дела продолжается. 

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