Обвинение просит для свидетеля Иеговы семь лет

Прокуратура на очередном судебном заседании в Октябрьском районном суде попросила семь лет лишения свободы для томича Сергея Климова. Его обвиняют в «организации деятельности экстремистской организации». Об этом ТВ2 рассказал его адвокат Артур Леонтьев.

«Государственный обвинитель выступила в прениях и попросила Климова Сергея Геннадьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься образовательной деятельностью во всех типах образовательных организаций, — сообщил Артур Леонтьев. — Обвинение также просит лишить Сергея Климова права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений иных материалов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, сроком на восемь лет».





Кроме того, после отбытия наказания в течение полутора лет Сергей Климов не имеет права выезжать за пределы Томска, менять место жительства и уходить из дома в ночное время. Также Сергею Климову запрещено посещать массовые и культурно-зрелищные мероприятия и участвовать в них.





Следующее заседание по делу Сергея Климова состоится в Октябрьском районном суде 28 октября, где с прениями выступит сторона защиты.





Напомним, уголовное дело в отношении Сергея Климова было возбуждено в июне 2018 года. Сразу после задержания жена Сергея Климова написала открытое письмо советнику президента. Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека отреагировал на это обращение. В Генеральную прокуратуру было направлено обращение с просьбой проверить законность уголовного преследования «Свидетелей Иеговы». Нарушений проверка не обнаружила. «Мемориал» признал Сергея Климова политзаключенным, а в Томске прошел одиночный пикет в его поддержку.





Читайте также:





В Томске начался суд над Свидетелем Иеговы

«Под маской веры»

«Свидетели Иеговы»: За что в нашей стране нас подвергают такой травле?

«Не хотите ли вы поговорить о Библии?»

Молитва как экстремизм





*«Свидетели Иеговы»* («иеговисты»*) — запрещенная в РФ организация





Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.