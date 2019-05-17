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17 мая,
2019
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«Обские люди»: в ТГУ обсудят проблемы коренных народов Севера

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

В госуниверситете обсудят вопросы о мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера Томской области, об этом сообщает пресс-служба ТГУ. 

Томичей ждут бесплатные лекции, выставка традиционных промыслов и ремесел, творческие беседы, видеолектории о жизни и быте коренных малочисленных народов. Мероприятия  пройдут с 16  по 25 мая на площадках университета. 

«Обские люди»: в ТГУ обсудят проблемы коренных народов Севера

Профессор ТГУ Сергей Кирпотин расскажет о возможностях вовлечения коренных малочисленных народов Севера и Сибири в научные проекты и программы. Доцент Ирина Максимова выступит с докладом о роли традиционной культуры в социально-экономическом развитии, профессор Людмила Шерстова расскажет о возрождении этничности, а кандидат филологических наук Денис Токмашев – о тюркских языках притомья.

2019 год объявлен ООН международным годом языков коренных народов. Дни коренных народов Севера «Обские люди», посвященные культуре и традициям коренных малочисленных народов, проводятся с целью обратить внимание общественности на угрозу вымирания родного языка и установить связи между языком, развитием общества, мирным существованием и урегулированием конфликтов.


Спецпроект ТВ2 про коренные народы читайте здесь.

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