«Обские люди»: в ТГУ обсудят проблемы коренных народов Севера

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В госуниверситете обсудят вопросы о мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера Томской области, об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

Томичей ждут бесплатные лекции, выставка традиционных промыслов и ремесел, творческие беседы, видеолектории о жизни и быте коренных малочисленных народов. Мероприятия пройдут с 16 по 25 мая на площадках университета.

Профессор ТГУ Сергей Кирпотин расскажет о возможностях вовлечения коренных малочисленных народов Севера и Сибири в научные проекты и программы. Доцент Ирина Максимова выступит с докладом о роли традиционной культуры в социально-экономическом развитии, профессор Людмила Шерстова расскажет о возрождении этничности, а кандидат филологических наук Денис Токмашев – о тюркских языках притомья.