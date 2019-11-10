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10 ноября,
2019
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Общежитие загорелось в Томске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Возгорание произошло в общежитии Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники вечером, 9 ноября. До приезда сотрудников МЧС из здания эвакуировались 350 человек. 

Общежитие загорелось в Томске

Пожар произошел в общежитии на улице Кирова, 56. Там находится пятиэтажное общежитие ТУСУРа. Причина пожара — возгорание распределительного щитка на кухне, которая находится на третьем этаже здания. 

 В помещении кухни три на четыре метра выгорел электрический щиток на площади 0,5 квадратных метров, — сообщили в МЧС по региону.

Пострадавших в пожаре нет. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 23.25.

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