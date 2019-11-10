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Общежитие загорелось в Томске
1 час назад
Возгорание произошло в общежитии Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники вечером, 9 ноября. До приезда сотрудников МЧС из здания эвакуировались 350 человек.
Пожар произошел в общежитии на улице Кирова, 56. Там находится пятиэтажное общежитие ТУСУРа. Причина пожара — возгорание распределительного щитка на кухне, которая находится на третьем этаже здания.
В помещении кухни три на четыре метра выгорел электрический щиток на площади 0,5 квадратных метров, — сообщили в МЧС по региону.
Пострадавших в пожаре нет. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 23.25.
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