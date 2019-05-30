Общественники: В России в два раза выросли цены на плацкартные билеты

В России удвоили цену билетов в плацкартные вагоны, считают эксперты. В качестве одного из направлений, где резко выросла стоимость проезда, они называют Томск — Новосибирск. По их данным, рост составил 93% — 1507 рублей. В РЖД этот факт отрицают, но ФАС проверит тарифы,изменившиеся на июнь и июль, пишут « Известия ».

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкий рост стоимости проезда в плацкартных вагонах на билеты с отправлением в июне-июле 2019 года.





Чтобы проверить обоснованность поступающих жалоб, эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям, включая поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Смоленск и другие города.





Для оценки и сравнения показателей цен, говорится в письме, были выбраны случайные даты рейсов в выходные и рабочие дни.

Самый большой рост в июне-июле 2019 года по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва–Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 рублей). Меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск и Псков. Но и здесь увеличение оказалось значительным — на 65–68%.





В настоящее время плацкартные вагоны в поездах дальнего следования -- дотационный вид перевозок. Тарифы устанавливаются ФАС, с 1 января 2019 года они были проиндексированы на 3,9%. По закону, рост тарифа в период с 14 июня по 1 сентября может составить не более чем 20%.





В пресс-службе РЖД отметили, что поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста. Разницу в цене объяснили майскими акциями, в ходе которых билеты на некоторые места дешевели до 40%.





В ФАС сообщили «Известиям», что получили обращение общественной организации, сейчас оно рассматривается.