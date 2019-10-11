Обманутых дольщиков признали виновными и оштрафовали в Красноярске
В Красноярске прошли суды над обманутыми дольщиками, задержанными 10 октября. Суд признал их виновными в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и оштрафовал, передает корреспондент Сибирь.Реалии из зала суда.
Четверым участникам акции протеста присудили штрафы в тысячу рублей.
«Мы будем обжаловать эти штрафы, — сообщила активистка Евгения Хрипля. — В качестве доказательств использовались только выборочные видеосъемки. Ничего серьезного нам предъявить не могут. Мы будем продолжать протест».
Свой протест обманутые дольщики начали 7 октября, установив в центре Красноярска палатку. Сотрудники полиции снесли ее меньше чем через сутки. Позже на новом месте дольщики установили вагончик, который 10 октября полицейские демонтировали и увезли на штрафплощадку. Находившихся в нем дольщиков задержали и увезли в отделы полиции.
Проблема долгостроев не решается в Красноярске годами. Хотя 3 октября власти края приняли закон о создании фонда по решению проблем обманутых дольщиков, который планируется финансировать из средств федерального и краевого бюджетов. До конца 2019 года краевая администрация обещает начать первые компенсационные выплаты обманутым дольщикам и полностью решить проблему за следующие три года.
Напомним, в июне этого года в Томске обманутые дольщики также разбивали палаточный лагерь. Дольщики с Нефтяной, 3 ждут, когда их дом будет достроен, 13 лет. После того как они разбили лагерь, им выдали наконец-то разрешение на строительство дома, закончившееся ранее. В доме 130 квартир, пустых из них всего 17.
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