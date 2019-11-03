Облздрав: в Томской области снижаются темпы заболеваемостью ВИЧ

Томская область на протяжении нескольких лет входит в число регионов с высокой заболеваемостью вирусом иммунодефицита (ВИЧ). С начала года этот диагноз поставили почти тысячи человек. При этом, эти показатели на 13% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.





«С начала 2019 года в Томской области был зарегистрирован 961 случай нового заражения вирусом иммунодефицита, — цитирует облздрав главного врача центра «АнтиСПИД» Александра Чернова. — Это на 143 случая (на 13%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на треть меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. В 2016 году за тот же промежуток времени было зарегистрировано 1535 новых случаев заболевания».







Старший научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная на прошедшей конференции «Превенти — 2019», посвященной профилактике ВИЧ/СПИД, назвала Томскую область одним лидеров по профилактике заболевания.







«Томская область известна как один из регионов, где накал профилактической работы максимальный в Российской Федерации в течение многих лет, здесь внедрялись многие новые формы работы», — отметила Наталья Ладная.







Так томичи первыми придумали рассказать о сложной проблеме через геймификацию. Настольная игра создана в рамках проекта С.В.И.П.Е.Р. и рассчитана на молодежь. В игре может принят участие от четырех до шести человек. Среди игроков есть врач, волонтер, репортер и другие роли для участников. Задача игроков вывести население из зоны заражения в безопасную зону.





«Проект С.В.И.П.Е.Р.» был разработан в Томске и реализован на нескольких медиаплатформах около пяти лет назад. Он существует как мобильная игра, веб-сайт и группы в социальных сетях. По словам Александра Чернова, проект «СВИПЕР» хорошо известен как в России, так и за рубежом.

