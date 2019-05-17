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17 мая,
2019
Новости

Облздрав: в нынешнем эпидсезоне процент укушенных клещами ниже среднего

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Сегодня, 15 мая, в Томскую область поступила последняя партия иммуноглобулина в 3800 доз. Всего в регион с начала мая, как сообщает пресс-служба обладминистрации, доставили 5000 порций препарата.


Прививки от клещевого энцефалита в нынешнем эпидсезоне получили 51 136 человек, а с укусами клещей в медорганизации области обратились 2190 человек. Этот показатель на 15 % ниже среднего уровня обращений за несколько лет.

Не каждый вид клеща является переносчиком опасных заболеваний, но самостоятельно человек это определить не может, — рассказал замначальника департамента здравоохранения по медвопросам Сергей Дмитриев. — Поэтому в целях профилактики и делается прививка, которая значительно снижает риск осложнений и развития заболевания.

Пострадавшим от укусов клещей врачи советуют обращаться в круглосуточные кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске это медико-санитарная часть № 2, межвузовская поликлиника и детская больница № 1. Жителям сельских районов соответствующую медпомощь оказывают в районных больницах.


Иммуноглобулин — это белок, который иммунная система организма вырабатывает в ответ на появление чужеродных организмов. Искусственно это вещество получают из сыворотки или плазменной жидкости здоровых людей с высоким содержанием антител к клещевому энцефалиту. 

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