Облздрав: в нынешнем эпидсезоне процент укушенных клещами ниже среднего

Сегодня, 15 мая, в Томскую область поступила последняя партия иммуноглобулина в 3800 доз. Всего в регион с начала мая, как сообщает пресс-служба обладминистрации, доставили 5000 порций препарата.





Прививки от клещевого энцефалита в нынешнем эпидсезоне получили 51 136 человек, а с укусами клещей в медорганизации области обратились 2190 человек. Этот показатель на 15 % ниже среднего уровня обращений за несколько лет.