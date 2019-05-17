Облздрав: в нынешнем эпидсезоне процент укушенных клещами ниже среднего

Сегодня, 15 мая, в Томскую область поступила последняя партия иммуноглобулина в 3800 доз. Всего в регион с начала мая, как сообщает пресс-служба обладминистрации, доставили 5000 порций препарата.
Прививки от клещевого энцефалита в нынешнем эпидсезоне получили 51 136 человек, а с укусами клещей в медорганизации области обратились 2190 человек. Этот показатель на 15 % ниже среднего уровня обращений за несколько лет.
Пострадавшим от укусов клещей врачи советуют обращаться в круглосуточные кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске это медико-санитарная часть № 2, межвузовская поликлиника и детская больница № 1. Жителям сельских районов соответствующую медпомощь оказывают в районных больницах.
Иммуноглобулин — это белок, который иммунная система организма вырабатывает в ответ на появление чужеродных организмов. Искусственно это вещество получают из сыворотки или плазменной жидкости здоровых людей с высоким содержанием антител к клещевому энцефалиту.