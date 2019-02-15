Облздрав: «Томской области нужна больница для онкобольных детей»

«Со специализированной медпомощью для детей у нас в регионе проблема очень неприятная. Это касается не только онкобольных, но и всех остальных, — рассказала Ирина Гербек. — В Томской области нет многопрофильной детской больницы, отвечающей современным требованиям. Нам постоянно обещают ее построить, но не построили до сих пор. Тянется это долго. Для оказания качественной помощи детям со злокачественными онкологическими образованиями нужна мультидисциплинарная бригада врачей. Но у нас таких детей лечат во «взрослом» стационаре. Конечно, тамошние врачи нам помогают, как могут, но они не педиатры. И пока в области не появится многопрофильная детская больница, проблему лечения онкобольных детей решить не получится».





Ирина Гербек добавила, что в Томской области развито лечение детской онкологии с помощью химиотерапии, но на хирургическое лечение детей приходится отправлять в федеральные центры. Эти центры, по словам врача, не могут работать на всю страну. Поэтому в регионе нужно развивать специализированную медицинскую помощь.





Главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина согласна с необходимостью строительства детской больницы. Но в данный момент регион ее построить не в силах.