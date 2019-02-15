Облздрав: «Томской области нужна больница для онкобольных детей»
Из-за отсутствия в Томской области детской многопрофильной больницы онкобольные дети не могут получить специализированное лечение. Об этом на пресс-конференции рассказала детский онколог департамента здравоохранения Томской области Ирина Гербек.
«Со специализированной медпомощью для детей у нас в регионе проблема очень неприятная. Это касается не только онкобольных, но и всех остальных, — рассказала Ирина Гербек. — В Томской области нет многопрофильной детской больницы, отвечающей современным требованиям. Нам постоянно обещают ее построить, но не построили до сих пор. Тянется это долго. Для оказания качественной помощи детям со злокачественными онкологическими образованиями нужна мультидисциплинарная бригада врачей. Но у нас таких детей лечат во «взрослом» стационаре. Конечно, тамошние врачи нам помогают, как могут, но они не педиатры. И пока в области не появится многопрофильная детская больница, проблему лечения онкобольных детей решить не получится».
Ирина Гербек добавила, что в Томской области развито лечение детской онкологии с помощью химиотерапии, но на хирургическое лечение детей приходится отправлять в федеральные центры. Эти центры, по словам врача, не могут работать на всю страну. Поэтому в регионе нужно развивать специализированную медицинскую помощь.
Главный педиатр департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина согласна с необходимостью строительства детской больницы. Но в данный момент регион ее построить не в силах.
Есть региональная программа по развитию детского здравоохранения, — прокомментировала Рубейкина. — Мы включили в эту программу создание областной детской больницы. В Минздрав ездил замгубернатора, помогала и депутат Госдумы Татьяна Соломатина. На данный момент строительство больницы не исключено, но деньги на это не заложены. Все зависит от решения на уровне федерации. На собственные деньги регион больницу построить не может, потому что только здание без «начинки» обойдется в 6,5 миллиардов рублей. Мы очень надеемся попасть в число регионов, где такие больницы будут построены. Если не попадем, будем искать другие пути решения проблемы.
На финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Томской области до 2024 года планируют потратить 26,9 миллиардов рублей. Среди направлений проекта есть и «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Цель проекта, по информации на сайте Росздравнадзора, — повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
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