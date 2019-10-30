Областные депутаты согласовали кандидатуру на пост прокурора Томской области

Александр Семенов поблагодарил депутатов за доверие и подчеркнул, что планирует работать во благо Томской области и ее жителей.

Согласно закону, президент по представлению генпрокурора назначает прокурора региона. Однако это должны согласовать губернатор и Дума области. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин свое согласие дал. Депутаты областной Думы в ходе голосования также единогласно утвердили предложенную кандидатуру.

Александр Семенов родился в 1960 г. в Лискинском районе Воронежской области. В 1986 г. окончил Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «правоведение».





Службу в органах прокуратуры проходил с июля 1986 по февраль 2005 года. Затем год проработал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, в сентябре 2006 года вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской области.





С ноября 2007 по май 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Воронежской области. Затем был назначен на должность начальника окружного главка Северо-Кавказского федерального округа.





С 2014 года пост прокурора Томской области занимал Виктор Романенко. В октябре 2019 года Владимир Путин отправил его в отставку. Отставку Романенко многие связали с делом Игоря Митрофанова. Экс-начальник областного УМВД был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей. Стороны оспаривать приговор Игорю Митрофанову не стали.



​В Томске прошли пикеты за отставку прокурора и против данного приговора.