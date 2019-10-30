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30 октября,
2019
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Областные депутаты согласовали кандидатуру на пост прокурора Томской области

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Депутаты областной Думы на внеочередном собрании рассмотрели вопрос о назначении на должность прокурора региона Александра Семенова.

Областные депутаты согласовали кандидатуру на пост прокурора Томской области

Согласно закону, президент по представлению генпрокурора назначает прокурора региона. Однако это должны согласовать губернатор и Дума области. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин свое согласие дал. Депутаты областной Думы в ходе голосования также единогласно утвердили предложенную кандидатуру. 


Александр Семенов поблагодарил депутатов за доверие и подчеркнул, что планирует работать во благо Томской области и ее жителей.

Александр Семенов родился в 1960 г. в Лискинском районе Воронежской области. В 1986 г. окончил Воронежский государственный университет имени Ленинского комсомола по специальности «правоведение».


Службу в органах прокуратуры проходил с июля 1986 по февраль 2005 года. Затем год проработал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, в сентябре 2006 года вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской области. 


С ноября 2007 по май 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Воронежской области. Затем был назначен на должность начальника окружного главка Северо-Кавказского федерального округа. 


С 2014 года пост прокурора Томской области занимал Виктор Романенко. В октябре 2019 года Владимир Путин отправил его в отставку.  Отставку Романенко многие связали с делом Игоря Митрофанова. Экс-начальник областного УМВД был фигурантом нескольких уголовных дел — злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество при получении выплат и получение взятки. 29 августа Ленинский районный суд назначил Игорю Митрофанову наказание в виде 8 лет лишения свободы условно. Также бывший начальник томской полиции должен заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки — 6,4 миллиона рублей. Стороны оспаривать приговор Игорю Митрофанову не стали. 

​В Томске прошли пикеты за отставку прокурора и против данного приговора.

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