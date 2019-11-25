Областной наркодиспансер обязали снять с учета томича, которого туда поставили незаконно

Напомним, что Денис Карнаухов в конце прошлого года узнал, что состоит на учете в наркодиспансере с июля 2010 года. Областной диспансер отказался снимать Дениса с учета без реабилитации. Сам Денис Карнаухов утверждает, что тогда за него приняли другого человека, который и употреблял наркотики. В итоге Денису пришлось подать в суд и потребовать снятия с учета и выплаты компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей. В ходе суда была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая доказала, что Денис Карнаухов никогда не употреблял наркотики.

Советский районный суд признал незаконной постановку томича Дениса Карнаухова на учет в областном наркодиспансере. Иск, который Денис Карнаухов подавал к областному наркодиспансеру и управлению МВД, удовлетворили частично.

«Суд признал незаконной постановку на учет, — рассказал представитель Дениса Карнаухова Иван Вознюк. — Обязали областной наркодиспансер снять Дениса с учета. В ходе рассмотрения дела в качестве соответчика была привлечена Российская Федерация в лице МВД. Исковые требования удовлетворены частично. К УМВД России по Томской области в удовлетворении иска отказали. Взыскали с диспансера и с РФ в лице МВД по 15 тысяч рублей».





Иван Вознюк добавил, что они намерены обжаловать размер компенсации морального вреда. Ответчики также намерены подать апелляцию на судебное решение, так как они считают проведенную по делу судебно-психиатрическую экспертизу недопустимым доказательством.





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