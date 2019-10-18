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18 октября,
2019
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Новости

Областной наркодиспансер и УМВД хотят пойти на мировую в деле «наркомана»

Лидия Симакова
Лидия Симакова
56 минут назад

Денису Карнаухову, который подал иск в суд по поводу постановки на наркоучет, областной наркодиспансер и управление МВД предложили пойти на мировую.


Напомним, что Денис Карнаухов в конце прошлого года узнал, что состоит на учете в наркодиспансере с июля 2010 года. Областной диспансер отказался снимать Дениса с учета без реабилитации. Сам Денис Карнаухов утверждает, что тогда за него приняли другого человека, который и употреблял наркотики. В итоге Денису пришлось подать в суд и потребовать снятия с учета и выплаты компенсации морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Областной наркодиспансер и УМВД хотят пойти на мировую в деле «наркомана»

В ходе судебного процесса была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая доказала, что Денис Карнаухов никогда не употреблял наркотики. И не страдает психическим расстройством. Но ответчики не согласны с результатами экспертизы. Они считают, что экспертиза проведена ненадлежащим образом и не может быть приобщена к делу. Об этом ТВ2 рассказал адвокат Дениса Карнаухова Иван Вознюк.


«Представители наркодиспансера и МВД на суде сообщили, что недовольны результатами судебно-психиатрической экспертизы, — рассказал адвокат Иван Вознюк. — Подали официальные ходатайства, что «экспертиза кривая» и не соответствует никаким требованиям. И предложили заключить мировое соглашение. Соглашение на тех же условиях, которые мы им предлагали еще в начале судебного заседания. Оно подразумевало и отказ от компенсации морального вреда. А теперь, когда пришла судебно-психиатрическая экспертиза явно в нашу пользу, ответчики решили пойти на мировую. В экспертизе сказано, что у Дениса Карнаухова не обнаружено признаков активной зависимости от наркотических веществ. И он не нуждается в постановке на учет. На момент постановки на учет в июле 2010 года Денис Карнаухов не страдал психическим заболеванием «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением опиоидов», которое позволило бы поставить его на учет».


Адвокат рассказал, что они запросили дополнительные документы в качестве обоснования морального вреда. Из-за судебного заседания у Дениса Карнаухова обострились хронические заболевания на нервной почве.


Добавим, что Денис Карнаухов был героем нашей рубрики «Знай свои права». Мы по-прежнему ждем от вас новые темы по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — консультировать по различным вопросам.

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